Animal Crossing hilft der Polizei verlorene Switch zurückzugeben

Glücklicherweise hatte der vergessliche Geldabheber „Animal Crossing: New Horizons“ auf seiner Konsole installiert, sodass die Polizisten auf die Idee kamen im Spiel eine Nachricht an einen ACNH-Freund zu senden. Darin nannten sie die Adresse und die Nummer der Polizeistation und forderten den Kumpel dazu auf, den befreundeten Besitzer zu kontaktieren.

Via Resetera hat ein Nutzer eine Nachrichtenmeldung aus Taiwan übersetzt. Sie besagt, dass ein taiwanesischer Spieler am Schalter eines Geldautomaten seine Nintendo Switch liegen lassen hat. Ein ehrlicher Finder hat die Nintendo Switch daraufhin zur dortigen Polizei gebracht.

Animal Crossing: New Horizons hat sich für einen taiwanischen Spieler als ausgesprochen nützlich erwiesen. Denn durch die Messenging-Funktion des Spiels, konnte seine verlorene Nintendo Switch wieder in seinen Besitz zurückkehren. Wir erzählen euch die ganze Geschichte.

