Animal Crossing: Kehrt Kofi samt Museumscafé in New Horizons zurück?

Animal Crossing New Horizons könnte demnächst weitere Upgrades erhalten, die das Spiel langfristig noch attraktiver gestaltet. Vor allem Spieler*innen von Animal Crossing: Wild World oder New Leaf könnten einen kleinen Freudensprung machen, wenn sich die Funde einiger Data-Miner als wahr herausstellen. Denn laut denen könnten wir nicht nur bald ein Café in New Horizons begrüßen, sondern auch einen brandneuen Museumsshop.

Animal Crossing: Ein Café mit Taube Kofi?

Seit Release des aktuellsten Updates 1.10.0 im April haben sich Data-Miner auf die Suche nach möglichen neuen Features und Items gemacht, die demnächst in „Animal Crossing: New Horizons“ freigeschaltet werden könnten. Dabei haben die Miner unter anderem die neuen saisonalen Items entdeckt, aber euch einige weitere kryptische Wortfetzen, die als Platzhalter für kommende Inhalte dienen.

Was steckt in den Funden der Data-Miner? Laut der Website DodoCodes.com werden in dem Code elf neue Gegenstände aufgeführt sowie Hinweise auf ein Café sowie eine weitere Etage für das Museum.

Was sind Data-Miner überhaupt? Bei Data-Minern handelt es sich um findige User, die den Spielcode des Spiels nach auffälligen Veränderungen durchsuchen, um nahende Features des Spiels gegebenenfalls vor Release aufzudecken. Hierbei wurden schon häufig Inhalte korrekt vorhergesagt.

Museumsladen oder Museumscafé in New Horizons?

Die Daten geben allerdings nicht genau preis, worum es sich bei dem Museums-Upgrade handelt. Hierbei könnt es sich zwar durchaus um das ebenfalls genannte Café handeln, das in Vorgängern von der Taube Kofi geführt wurde, oder aber um den Museumsshop, der ebenfalls schon länger für ACNH diskutiert wird.

Wird Eugen die Gäste bald in den Museumsshop geleiten müssen? Oder ins Café? © Nintendo

Was ist der Museumsladen? In New Leaf wurde der Museumsladen von Eufemia geführt und bot den Spieler*innen die Möglichkeit, ihre eigene Ausstellung zu eröffnen oder Werkzeuge, Böden und Tapeten zu kaufen.

Was hat es mit Kofis Café auf sich? In New Leaf und Wild World wurde das Café von der Barista-Taube Kofi geführt. Spieler*innen konnten dort Kaffee trinken, ihr Käffchen To-Go kaufen und sogar als Teilzeit-Aushilfe für Kofi arbeiten, um ein paar Sternis und besondere Belohnungen dazuzuverdienen.

Endlich eine Bühne für K.K. Slider?

In „Animal Crossing: Wild Word“ befand sich Kofis Café Taubenschlag ebenfalls im Museum. Außerdem gab es dort eine kleine Bühne, auf der K.K. jeden Samstag zwischen 20:00 Uhr und Mitternacht auf seiner Gitarre klimperte. Würde die Kaffeestube in New Horizons ebenfalls zurückkehren, müsste K.K. vielleicht nicht mehr zu jedem Wind und Wetter auf dem Festplatz spielen.

Allerdings hat sich Nintendo bislang nicht zu den Data-Miner-Funden geäußert und keinerlei Inhalte in diese Richtung angekündigt. Es bleibt also spannend, was uns in den nächsten Monaten neben den kommenden Events noch so alles erwartet. Die Infos zu den Änderungen im aktuellsten Update findet ihr hier:

