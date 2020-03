Da ihr in Animal Crossing: New Horizons nahezu unermüdlich auf der Suche nach neuen Items und Ressourcen eure und die Insel von Freunden erkunden werdet, dürfte sich euer Inventar ziemlich schnell füllen. Deshalb macht es Sinn euren verfügbaren Platz so gut es geht zu erweitern. Wir erklären euch in den folgenden Zeilen, was ihr dafür machen müsst.

Wenn ihr zu Beginn eure Insel betretet, besitzt euer selbst erstellter Charakter gerade einmal 20 freie Inventarplätze. Ressourcen wie Holz oder Eisenerz lassen sich zum Glück stapeln und kosten somit immer nur jeweils einen Slot in eurem Inventar. Doch wenn ihr zum Beispiel mit eurer Angel einen Fisch an Land zieht, Insekten fangt oder am Strand Muscheln sammelt, wird jeweils ein Slot benutzt, weshalb euch die 20 freien Plätze tatsächlich ziemlich schnell ausgehen werden.

10 weitere Plätze für euer Inventar

Wie gut, dass sich euer Inventar schon sehr früh im Spiel zum ersten Mal vergrößern lässt. Erhaltet ihr in New Horizons Zugang zu dem NookPortal, könnt ihr dort eure Nook-Meilen beim Nook Shopping ausgeben. Für insgesamt 5.000 Meilen lässt sich die Anleitung „Taschen richtig nutzen“ erwerben. Dadurch erhaltet ihr direkt 10 weitere Plätze.

Ihr seht also, dass es sich relativ früh im Spiel lohnt euer Geld für dieses Upgrades zu sparen. Wir empfehlen euch aber erst einmal das eigene Zelt abzubezahlen, da hierfür ebenfalls Nook-Meilen fällig werden. Besitzt ihr später ein Haus, erhaltet ihr schließlich Zugang zu Nook-Meilen+. Durch kleine Aufgaben könnt ihr relativ einfach viele weitere Meilen sammeln.

© Nintendo

Erweitert eure Tasche auf 40 Slots

Mit der Anleitung „Taschentricks für Profis“ für 8.000 Nook-Meilen erhöht ihr den Platz in euer Tasche von 30 auf 40 Slots. Doch hierfür müsst ihr im Spiel erst einmal das Servicecenter ausbauen. 40 Slots stellen in New Horizons übrigens das Maximum dar, mehr Platz könnt ihr demnach für euer Inventar nicht freischalten. Allerdings könnt ihr auch euer Haus als großes Zwischenlager nutzen. Hier stehen euch zu beginn 80 Slots zur Verfügung. Durch Hauserweiterungen könnt ihr euer Lager zudem nach und nach vergrößern, damit immer genügend Stauraum vorhanden ist.

Die besten Möglichkeiten, um in „Animal Crossing: New Horizons“ möglichst schnell an viele Sternis zu gelangen, erklären wir euch hier. Außerdem könnt ihr im Spiel ganz einfach Gratis-Items und Boni erhalten. Was ihr dafür machen müsst, haben wir euch hier zusammengefasst.