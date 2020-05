Animal Crossing: New Horizons verbinden wir für gewöhnlich mit bunten Farben, beruhigenden Geräuschen und fröhlichen Bewohnern. Pure Entspannung in einer heilen Welt und nicht ohne Grund das beliebteste Quarantäne-Spiel derzeit.

Doch was ist, wenn auf der idyllischen Insel plötzlich das pure Böse einzieht? Ein Fan-Film beweist, dass sich New Horizons überraschend gut als Gruselstreifen eignet. Vielleicht sogar etwas zu gut.

Kunstwerke Animal Crossing: New Horizons sind nicht nur gefälscht, sondern verflucht

Der Horrorfilm zu Animal Crossing: New Horizons

Wer dachte, dass die verfluchten Gemälde von Reiners Kutter bereits schockierend genug sind, der hat noch nicht den von Evil Imp erstellten Trailer zu einem hypothetischen Animal Crossing-Horrorfilm gesehen.

Nach einem herrlichen neuen Leben auf der New Horizons-Insel beginnt die Stimmung darin allmählich zu kippen und die Sorglosigkeit in Angst umzuschlagen. Doch seht selbst:

Die putzigen Charaktertiere, die in „Animal Crossing: New Horizons“ eure freundlichen Nachbarn mimen, sind plötzlich nämlich ganz und gar nicht mehr so putzig. Und überhaupt: Was sonst so farbenfroh und unschuldig wirkt, wird in dem Trailer zum reinen Albtraum der Niedlichkeit.

Solltet ihr hinter euren Dorfbewohnern keinerlei Boshaftigkeit vermuten und das Nintendo Switch-Spiel nur mit unschuldigen Tiercharakteren, witzigen Dekoobjekten und einem entspannenden Ingame-Alltag verbinden, belehrt euch dieser Trailer definitiv eines besseren.

© Nintendo/Evil Imp

Aber keine Angst, es ist recht unwahrscheinlich, dass auf eurer Insel plötzlich der Spuk losbricht. Letztlich wird der gigantische Schuldenberg, den ihr bei Tom Nook anhäuft, wohl der größte Horror bleiben.