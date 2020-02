Wir haben bereits am gestrigen Mittwoch darüber berichtet, dass Sony am heutigen Tag eine Nintendo Direct speziell zu dem Switch-exklusiven Titel Animal Crossing: New Horizon veranstalten wird. Im Rahmen der Präsentation sollen einige neue Informationen zu dem Spiel mit der Community geteilt werden. Doch wann geht es eigentlich los?

Nintendo Direct im Februar

Die Nintendo Direct zu „Animal Crossing: New Horizon“ wird am heutigen Donnerstag, den 20 Februar 2020 um 15 Uhr deutscher Zeit starten. Begleiten könnt ihr den Livestream entweder über YouTube oder auf Twitch.

Bereits bekannt ist, dass die Präsentation 25 Minuten lang sein wird. Außerdem wird Nintendo darin lediglich den Switch-Ableger von Animal Crossing behandeln. Fans werden zum Beispiel neue Details über das Reif-für-die-Insel-Paket von Nook Inc. erfahren.

„Animal Crossing: New Horizon“ erscheint am 20. März 2020 exklusiv für die Nintendo Switch. Unklar ist bislang, ob der Titel kostenpflichtige DLCs oder Mikrotransaktionen erhalten wird. Hinweise auf solche In-Game-Käufe gibt es jedenfalls bereits.