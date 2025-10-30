Animal Crossing 3.0 – Neue Features und Nintendo Switch 2 Upgrade enthüllt

In einer überraschenden Ankündigung hat Nintendo eine große Aktualisierung für Animal Crossing: New Horizons veröffentlicht, die mit einem Gratis-Upgrade für die kommende Nintendo Switch 2 einhergeht. Ursprünglich im März 2020 erschienen, hat Animal Crossing: New Horizons die Gaming-Welt im Sturm erobert und ist bis heute eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten. Die bevorstehende Version 3.0 des Spiels wird am 15. Januar 2026 veröffentlicht, zusammen mit der Switch 2 Edition.

Was beinhaltet die neue Version?

Welche Neuerungen bringt das Update 3.0? Die Version 3.0 von Animal Crossing: New Horizons bringt zahlreiche neue Features und Verbesserungen mit sich. Zu den Highlights gehört das Kapp’ns Familienhotel, das am Pier zu finden ist, sowie die Möglichkeit, den Stauraum im Spielerhaus auf bis zu 7.000 Plätze zu erweitern. Das Update führt auch das Multicrafting ein, wodurch du mehrere Objekte gleichzeitig erstellen kannst.

Zusätzlich bietet Resetti nun erweiterte Dienstleistungen an, die es dir erleichtern, deine Insel sauber und ordentlich zu halten. Eine weitere spannende Neuerung sind die Schlummerinseln, auf denen du bis zu drei Inseln frei bauen kannst, ähnlich wie im Kreativmodus von Minecraft.

Neue Kooperationen und Inhalte

Was sind die neuen Kooperationen in Animal Crossing? Ein aufregendes Element der Version 3.0 sind die Kooperationen mit bekannten Marken wie LEGO, Zelda und Splatoon. Diese Partnerschaften bringen nicht nur dekorative Items, sondern auch neue Bewohner, die auf bekannten Charakteren aus diesen Franchises basieren.

Die Erweiterung der Inhalte wird durch die Einführung eines Megaphon-Features ergänzt, mit dem du Dorfbewohner zu dir rufen kannst. Zudem wird die Anzahl der Spieler, die gleichzeitig deine Insel besuchen können, erhöht, was das Multiplayer-Erlebnis erheblich verbessert.

Switch 2 Edition von Animal Crossing: New Horizons

Was bietet die Switch 2 Edition? Die neue Edition für die Nintendo Switch 2 bietet verbesserte Auflösung und Grafik, Unterstützung für die neuen Maussteuerungen und eine Vielzahl weiterer technischer Verbesserungen. Spieler, die bereits Animal Crossing: New Horizons besitzen, können für 4,99 Euro auf die Switch 2 Edition upgraden, während Neukäufer 64,99 Euro für das Spiel ausgeben müssen.

Die Nintendo Switch 2 selbst, die im Juni 2025 veröffentlicht wurde, bietet eine verbesserte Hardware und Grafikleistung, was das Spielerlebnis auf ein neues Niveau hebt. Mit einer 1080p Auflösung im Handheld-Modus und 4K im Docked-Modus verspricht die Konsole ein beeindruckendes visuelles Erlebnis.

Was hältst du von diesen spannenden Neuerungen für Animal Crossing: New Horizons? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!