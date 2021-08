AMD Radeon RX 6600 XT bei Alternate kaufen – Preorder-Guide

Eine der bekanntesten Anlaufstellen in Deutschland für PC-Hardware ist sicherlich der Onlineshop Alternate. Ab sofort könnt ihr bei dem Händler nun auch die AMD-Grafikkarte Radeon RX 6600 XT kaufen. Die Grafikkarte gehört zu der aktuellsten GPU-Generation, mit der AMD der neuen Ampere-Generation von Nvidia die Stirn bieten möchte.

Hinweis: Wir gehen davon aus, dass die RX 6600 XT gegen 15 Uhr bei Händlern wie Alternate oder Caseking zum Verkauf freigeschaltet wird. Eine offizielle Bestätigung für diese Uhrzeit gibt es aktuell aber nicht. In der Vergangenheit wurde neue Hardware, wie Grafikkarten, in der Regel aber meist um diese Uhrzeit herum freigeschaltet. Wollt ihr dennoch auf Nummer sicher gehen, dann solltet ihr die empfohlenen Shops ab 14 Uhr Uhr im Blick behalten und diesen Artikel regelmäßig aktualisieren.

Update von 15:20 Uhr: Wie erwartet ist der Verkauf heute gestartet. Mit ein paar Minuten Verzögerung gehen die Grafikkarten bei Alternate an den Start. Hier findet ihr alle Custom-Modelle.

Custom-Modelle der RX 6600 XT bei Alternate

Bedenkt in jedem Fall, dass die Verfügbarkeit der Radeon RX 6600 XT mit großer Wahrscheinlich recht schlecht ist und das zur Verfügung stehende Kontingent bei Alternate nur sehr gering ausfällt.

Möchtet ihr also unbedingt zum Launch eine der neuen AMD-Karten in euren Händen halten, solltet ihr schon im Vorfeld die verschiedenen Onlineshops wie Alternate ansteuern und Gebrauch von eurer F5-Taste machen. Alle Händler, bei denen ihr die neue Grafikkarte mit großer Wahrscheinlichkeit angeboten wird, haben wir für euch in diesem Kauf-Guide übersichtlich zusammengefasst.