AMD Radeon RX 6000: Big Navi-Karte als RTX 3080-Killer?

Während der Vorstellung der neuen Ryzen 5000-Prozessoren lieferte AMD außerdem einen Ausblick auf die kommenden Big Navi-Grafikkarten. Konkret wurde die Leistung eines AMD Radeon RX 6000-Modells gezeigt, das in aktuellen Spielen mit 4K-Auflösung über 60 Bilder pro Sekunde liefert.

AMD stellt neue Ryzen 5000-Serie mit Zen-3-Architektur vor

In Kombination mit einem AMD Ryzen 9 5900X erreichte die Grafikkarte in Borderlands 3 mit höchsten Detailstufen und 4K-Auflösung 61 Bilder pro Sekunde. In Gears of War 5 kam die Karte in 4K und Ultra Quality-Einstellung auf 73 fps und in Call of Duty: Modern Warfare waren sogar 88 fps mit den höchsten Grafikeinstellungen möglich.

AMD Radeon RX 6000 auf RTX-3080-Niveau

Da die Nvidia GeForce RTX 3080 bereits von vielen Publikationen getestet wurde, lässt sich ein guter Vergleich mit den Zahlen von AMD durchführen. Die Unterschiede liegen im einstelligen Bilder pro Sekunde-Bereich, wobei Nvidia meist ein klein wenig schneller ist als AMD. In „Borderlands 3“ ist der Abstand mit 61 zu 62 fps marginal, in „Gears of War 5“ hingegen mit 73 zu 77 fps etwas größer.

AMD Ryzen 9 5900X: Laut AMD die beste CPU für Gamer

Da hier allerdings kein spiel-entscheidender Vorteil zu erkennen ist und wir auch noch nicht wissen, was AMD für eine Big Navi-Grafikkarte verlangt, lässt sich noch nicht sagen, welche Karte am Ende das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Auch über die geplanten Modellvarianten wurde noch kein Wort verloren.

Es bleibt daher spannend, ob AMD nicht noch ein Ass aus dem Ärmel schüttelt, mit dem nach Intel auch Nvidia in die Defensive gerät.