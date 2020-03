Amazon Prime: Neues Nutzerprofil anlegen, so geht’s!

Amazon hat ein neues Feature für Prime Video in der Pipeline. In der Zukunft wird es möglich sein, Nutzerprofile zu erstellen und sich damit einzuloggen. Ähnlich wie bei der Streamingplattform Netflix werdet ihr euch also hier mit einem eigenen Profil anmelden können zwecks individuellem User-Verhalten.

Aktuell gibt es die Nutzerprofile zwar noch nicht bei uns, aber wir zeigen euch schon jetzt, wie ihr euer Profil anlegen könnt, damit ihr zum Deutschlandstart bestens informiert seid!

Amazon Prime Video: Wie lege ich ein Profil an?

Aber allem voran stellt sich nun natürlich die Frage: was bringen eigentlich Nutzerprofile auf Amazon Prime Video? Wichtig ist, dass ihr mit dem neuen Feature auswählen könnt, welches Interesse ihr verfolgt. So könnt ihr beispielsweise die Inhalte nach Themen sortieren und sie besser verwalten. Außerdem wird so gewährleistet, dass mehrere User den gleichen Account benutzen können.

Ihr wollt die Benutzerprofile in eurem Prime-Account aktivieren? Kein Problem, wir zeigen euch, wie es geht:

Verwendet die Option „My Stuff“ in der Android-App oder der Prime Video-Webseite.

Klicke auf „Create profile“, um ein neues Profil anzulegen.

Lege ein Profil für dich, deine Familie oder Freunde an.

Ein Profil für Kinder wird automatisch von Amazon erstellt.

Unter „Manage profiles“ kannst du den Namen ändern und weitere Anpassungen vornehmen.

Klicke dazu einfach auf das Stift-Symbol.

Durch ein Klick auf das Papierkorb-Symbol könnt ihr einen Nutzer entfernen.

© Amazon

Haltet euch vor Augen, dass ihr bis zu fünf Profile pro Account erstellen könnt. Ihr müsst jedoch volljährig sein, um die Profile in eurem Prime-Account verwenden zu können. Zumindest gilt dies für den Besitzer des Accounts. Ihr könnt dann natürlich auch für eure Kinder oder Familienmitglieder Profile einrichten, die nicht 18 Jahre alt sind, wenn es in Deutschland möglich sein wird.

Bislang ist noch unbekannt, wann die Profiloption in Deutschland freigschaltet wird, aber allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, immerhin ist das System dahinter schon fertig programmiert und im Grunde muss es nur noch für Deutschland aktiviert werden.