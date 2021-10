Amazon Prime-Abonnent*innen bekommen über Prime Gaming auch im November 2021 wieder einige Bonus-Spiele, für die sie nicht nochmal extra bezahlen müssen. Unter anderem handelt es sich dabei um die drei absolut hochkarätigen Titel „Control: Ultimate Edition“, „Dragon Age: Inquisition“ und „Rise of the Tomb Raider“.

Amazon Prime Gaming „schenkt“ euch Control, Dragon Age: Inquisition und mehr

Was ist Prime Gaming? Wie bei PS Plus oder Xbox Live Gold gibt es auch bei einem Amazon Prime-Abo die Möglichkeit, monatlich Spiele abzugreifen, ohne nochmal extra für sie bezahlen zu müssen. Sie sind im Preis des Abonnements mit inbegriffen und wechseln monatlich.

Prime Gaming November 2021: Im November 2021 liefert Amazon ordentlich ab, was die Prime Gaming-Titel ohne Zusatzkosten angeht. Vor allem die drei größten Titel wirken sehr verlockend und überzeugend für alle, die sie noch nicht kennen. Aber das war noch nicht alles. Neben diversen In-Game-Goodies winken diese neuen Titel:

Control

Dragon Age: Inquisition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2 New Chapter

BAFL – Brakes are for Losers

Secret Files Sam Peters

Control lohnt sich ganz besonders, wenn ihr mich fragt. Das Remedy-Spiel besticht nämlich nicht nur durch eine mysteriös-gruselige Atmosphäre samt einmaligem Schauplatz, sondern auch durch sein Environmental Storytelling, das knackige Gameplay sowie den wirklich beeindruckenden Einsatz von Raytracing. Aber auch in „Dragon Age: Inquisition“ habe ich weit über 150 Stunden versenkt und mit „Rise of the Tomb Raider“ hatte ich ebenfalls viel Spaß.

Die November-Spiele gibt es jetzt noch nicht, sondern erst im, Überraschung: November! Das heißt aber gleichzeitig, dass ihr bis dahin auch noch Zeit habt, die anderen PC-Spiele abzugreifen, die es im Oktober gratis gibt, wenn ihr das noch nicht getan habt. Bis zum 1. November könnt ihr euch hier auf der Amazon Prime Gaming-Seite zum Beispiel noch „Star Wars: Squadrons“, „Alien: Isolation“ und „Ghostrunner“ sowie „Song of Horror“ sichern.

