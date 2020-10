Bislang kamen die Minecraft-Spieler auch ohne einen Microsoft-Account aus. Doch das wird sich schon bald ändern. Microsoft möchte, dass ihr in 2021 mit eurem bisherigen Account einen Microsoft-Account erstellt.

Wichtig: Wenn ihr das Spiel erworben habt in den letzten Jahren und nächstes Jahr nicht den Account wechselt, könnt ihr das Spiel nicht mehr spielen.

Zwei Minecraft-Versionen, einen Microsoft-Account

Dazu muss man wissen, dass es im Grunde zwei Minecraft-Versionen gibt. Einmal die reguläre Minecraft: Java Edition, die mit Mojang-Accounts läuft, und die Minecraft: Bedrock Edition, die auf Konsolen und im Windows-Store vorkommt. Letztere verwendet die besagten Microsoft-Accounts.

Wenn der Wechsel vollzogen wird, werden beide Versionen nur noch mit einem Microsoft-Account funktionieren.

Am Ende gibt es keine Neuerung auf der spielerischen Seite. Es gibt immer noch kein Crossplay oder sonstige neue Features. Heißt, Konsolen-Spieler können immer noch nicht mit Minecraft-Spielern zusammenzocken, die zuvor einen Mojang-Account hatten.

Vorteile sieht Mojang dahinsichtlich, dass der Microsoft-Account eine 2-Faktor-Authentifizierung ermöglicht, um die Sicherheit zu erhöhen. Zudem gebe es bessere Kontrollen für Eltern, ihre Kinder vor unangebrachte Chats und Einladungen zu schützen. Insbesondere von jüngeren Spielern auf Online-Servern sei dies wichtig.

Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr euren Account dann jetzt wechseln könnt, da ihr dazu gezwungen werdet, hat Microsoft via Mojang wenigstens ein kleines Video vorbereitet, das euch aufzeigt, wie es geht. Bedenkt, nur so könnt ihr mit eurer Java-Version in 2021 weiterspielen!