Amazon Prime Video im Februar 2021: Alle neuen Serien und Filme im Überblick

Amazon Prime Video wird seine Bibliothek im Februar 2021 mit einer Vielzahl neuer Serien und Filme füllen. Welche Neuheiten sich im kommenden Monat neu einfinden, zeigen wir euch in der Liste mit allen Inhalten.

Amazon Prime Video: Alle Serien und Filme im Februar 2021

Hier findet ihr die komplette Liste aller neuer Serien und Filmen, die mit dem neuen Monat in die Bibliothek von Amazon Prime Video finden. Original-Produktionen sind entsprechend gekennzeichnet woden.

8. Februar 2021: Soulmates – Staffel 1

12. Februar 2021: The Family Man – Staffel 2 (Original)

17. Februar 2021: DC’s Legends of Tomorrow – Staffel 5

19. Februar 2020: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo – Staffel 1 (Original)

19. Februar 2021: El Internado – Staffel 1

24. Februar 2021: Shameless – Staffel 10

28. Februar 2021: The Flash – Staffel 6

1. Februar 2021: Spider-Man 3

1. Februar 2021: Mein Blind Date mit dem Leben

1. Februar 2021: Dreamgirls

5. Februar 2021: Der Kaufhaus Cop 2

5. Februar 2021: Bliss (Original)

6. Februar 2021: Wird beide

6. Februar 2021: Coyote Ugly

8. Februar 2021: Im Netz der Gewalt

8. Februar 2021: Zu weit weg

8. Februar 2021: Monuments Men – Ungewöhnliche Helden

9. Februar 2021: Ma

10. Februar 2021: Grease

10. Februar 2021: Johnny English – Jetzt erst recht

11. Februar 2021: Battleship

12. Februar 2021: Transformers

12. Februar 2021: Transformers – Die Rache

12. Februar 2021: Transformers – Dark of the Moon

12. Februar 2021: Transformers – Ära des Untergang

12. Februar 2021: The Map of Tiny Perfect Things (Original)

12. Februar 2021: Songbird

14. Februar 2021: Robert The Bruce – König von Schottland

14. Februar 2021: Schlussmacher

15. Februar 2021: A Billion Stars – Im Universum ist man nicht allein

15. Februar 2021: Jack Reacher

19. Februar 2021: Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

19. Februar 2021: Christiane F. und die Kinder vom Bahnhof Zoo

19. Februar 2021: T2 Trainspotting

22. Februar 2021: Der große Trip – Wild

22. Februar 2021: Code Ava – Trained To Kill

23. Februar 2021: Der Sternwanderer

24. Februar 2021: Little

24. Februar 2021 : The Dead Don’t Lie

26. Februar 2021: World War Z

28. Februar 2021 : The Kid – Der Pfad der Gesetzlosen

28. Februar 2021: Enemy Lines: Codename Feuervogel

28. Februar 2021: The 2nd – Im Fadenkreuz der Söldner

3. Februar 2021: Home – Ein smektakulärer Trip

16. Februar 2021: Mina und die Traumzauberer

18. Februar 2021: Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf

21. Februar 2021: Der SpongeBob Schwammkopf Film

21. Februar 2021: SpongeBob Schwammkopf: Schwamm aus dem Wasser

24. Februar 2021: Shaun das Schaf der Film

25. Februar 2021: Pets 2

Bei Inhalten dieser Kategorie handelt es sich um Serien und Filme, die nicht in der regulären Videothek von Amazon Prime Video enthalten sind und kostenpflichtig geliehen oder gekauft werden können.

Die Misswahl – Der Beginn einer Revolution Kaufen ab 4. Februar Leihen ab 11. Februar



Der geheime Garten Kaufen ab 11. Februar Leihen ab 25. Februar



Dracula Kaufen ab 11. Februar



Music Kaufen ab 12. Februar Leihen ab 19. Februar



The Way I See It Kaufen ab 18. Februar Leihen ab 18. Februar



Greenland Kaufen ab 19. Februar Leihen ab 5. März



Kajillionaire Kaufen ab 22. Februar Leihen ab 22. Februar



