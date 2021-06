Amazon Prime Day 2021: Überblick der besten TV-Angebote zum Sale

Die Schnäppchen-Sause Amazon Prime Day 2021 ist kurz nach Mitternacht offiziell gestartet. Nun werden insgesamt 48 Stunden lang zahlreiche Produkte zu einem deutlich reduzierten Preis verkauft. Im Angebot sind unter anderem verschiedene Fernseher von Herstellern wie Sony, Philipps, LG, Samsung und Co. Wenn ihr sowieso bereits auf der Suche nach einem neuen TV-Gerät seid, solltet ihr am heutigen Montag oder am morgigen Dienstag unbedingt zuschlagen!

Damit ihr den Wald vor lauter Bäumen seht, geben wir euch im Folgenden einen Überblick der besten TV-Angebote im Rahmen des Prime Day 2021 bei Amazon.

Diese Fernseh-Angebote zum Prime Day 2021 lohnen sich wirklich

Welche Sony-Fernseher sind im Angebot? Möchtet ihr einen aktuellen Fernseher für eure PS5 oder Xbox Series X kaufen, können wir euch unter anderem zu einem aktuellen Bravia-TV von Sony raten. Derzeit sind verschiedene Modelle der Reihe im Preis stark reduziert. Wir können euch zum Beispiel den 4K-LED-TV XH95 von Sony empfehlen, der durch seine brillante Bildqualität überzeugen kann. Unseren ausführlichen Test zu dem TV-Gerät könnt ihr hier nachlesen.

Die 49-Zoll-Variante erhaltet ihr aktuelle bereits für günstige 750,33 Euro. Ansonsten bezahlt ihr bei Amazon 1.149 Euro und damit 35 Prozent mehr.

Philips-Fernseher reduziert: Amazon bietet im Rahmen vom Prime Day 2021 verschiedene Philips-Fernseher mit Ambilight an. Der OLED-TV 65OLED805 verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 65 Zoll und ist derzeit im Angebot für nur 1.449 Euro, anstatt 1.869,19 Euro.

Angebot Philips Ambilight TV 65OLED805/12 65-Zoll OLED TV (4K UHD, P5 AI Perfect Picture Engine, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10+, Sprachassistent, Android TV) Mattgrau/Dunkel Chrom (2020/2021 Modell) Die Kombination aus 3-seitigem Ambilight und OLED garantiert ein einzigartiges Filmerlebnis mit satten Farben, tollen...

Dieser Philips Ambilight TV 65-Zoll ist mit Dolby Vision und Dolby Atmos ausgestattet. HDR-Inhalte spiegeln die...

Der OLED TV 65-Zoll verfügt über HDR 10+ und den neuesten Prozessor von Philips. Erleben Sie mit der Philips P5 Engine...

Die besten Samsung-TV-Angebote: Ebenfalls ein gutes Angebot ist der Samsung QLED 4K-TV Q80T mit 55 Zoll für nur 899 Euro, anstatt 1.499 Euro. Hier stimmt vor allem der Kompromiss aus Preis und Leistung. Hier erhaltet ihr sogar einen HDMI 2.1-Anschluss, um eure PS5 oder Xbox Series X unter anderem mit bis zu 120 Hertz betreiben zu können. Weitere Infos zu dem TV-Gerät erhaltet ihr in unserem Ratgeber für Fernseher.

Angebot Samsung QLED 4K TV Q80T 55 Zoll (GQ55Q80TCTXZG), Quantum HDR 1500, Quantum Prozessor 4K, PQI 3800 [2020] Direct Full Array sorgt für eine präzise Kontraststeuerung

Quantum Prozessor 4K analysiert dank 4K AI Upscaling die Eingabequelle und ermöglicht ein schärferes Bild für ein...

Adaptive Picture passt das Bild automatisch der Umgebung an

Fernseher von LG reduziert: Mit dem LG OLED65B19LA erhaltet ihr im Rahmen des Amazon Prime Day 2021 einen aktuellen OLED-Fernseher, der unter anderem über zwei HDMI 2.1-Anschlüsse verfügt. Die 65 Zoll-Variante gibt es im Sale aktuell für günstige 1.649 Euro, anstatt 1.899 Euro.

LG OLED65B19LA TV 164 cm (65 Zoll) OLED Fernseher (4K Cinema HDR, 120 Hz, Smart TV) [Modelljahr 2021] 4K OLED Smart TV mit 164 cm (65 Zoll) Bildschirmdiagonale, Außenmaße 144,9 x 86,9 cm, VESA Norm: 300 x 200 mm

Smart TV: webOS 6.0 (LG ThinQ) mit Google Assistant, Amazon Alexa und Apple AirPlay 2, Home Dashboard, inkl. Magic...

Prozessor: α7 Gen4 Processor 4K mit AI Picture - Face Enhancing, Ultra Luminance Pro & AI Sound

Seid ihr euch unsicher, welcher Fernseher der Richtige für euch und euren Geldbeutel ist? Dann schaut gerne in unseren Ratgeber mit aktuellen TV-Geräten, die in 2021 eine PS5 oder Xbox Series X komplett auslasten können:

Die 10 besten Fernseher für die PS5 in 2021: Ratgeber 4K & 8K-TV – So holt ihr alles aus eurer PS5 raus