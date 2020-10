Amazon: Cloud-Gaming-Service Luna ab sofort im Early Access

Es geht los! Der Cloud-Gaming-Service von Amazon geht an den Start und macht Google Stadia Konkurrenz. Die ersten User in den USA haben nun eine Einladung erhalten, Luna erstmals zu testen. Das hat Amazon nun offiziell bestätigt.

Amazon: Luna im Early Access gestartet

Eingangs soll es sich erst einmal nur um eine kleine Anzahl an Teilnehmern handeln, doch die Zahl wird nach und nach vergrößert, wie Marc Whitten (Amazon Entertainment Geräte und Services Vize-Präsident) bestätigt. Tatsächlich sollen auch schon die Luna-Controller ausgeliefert werden, die ein Teil des Testlaufs darstellen. Doch wie wir wissen, muss über Luna nicht mit dem Amazon-Controller gespielt werden. Es geht auch ohne.

Via Fire TV, Mac, PC, Internet-Browser und sogar iOS-Endgeräte ist der Zugang dann möglich, während Android zu einem späteren Zeitpunkt folgt.

Die Early-Access-Version des Cloud-Gaming-Services erfordert eine Mitgliedschaft beim Luna Plus Game Channel. In Kürze soll zudem ein Ubisoft-Kanal folgen, Titel wie Assassin´s Creed Valhalla, Far Cry 6 und Immortals Fenyx Rising sollen zur Verfügung stehen (Preis noch unbekannt).

Mit einem Abo habt ihr erst einmal Zugriff auf 50 Spiele, also doch keine 100 Spiele, wie es in der Ankündigung beschrieben wurde. Technisch läuft alles mit 4K-Auflösung bei 60 FPS, so Amazon.

Wie hoch ist der Preis von Amazon Luna? Der Preis des Abonnements liegt gei 5,99 US-Dollar im Monat. Der frühe Zugang gewährt sieben Tage Luna Plus gratis. Die Möglichkeit, Spiele zu kaufen gibt es übrigens nicht. Die Gaming-Kanäle können einzeln abonniert werden. Diese Games sollen unter anderem am Anfang spielbar sein:

Mehr Infos zum neuen Cloud-Gaming-Service von Amazon erhaltet ihr hier in der Zusammenfassung:

