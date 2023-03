Alter Wegschrein-Schlüssel in Resident Evil 4 Remake finden

Während ihr in Resident Evil 4 Remake im Dorf, dem See und der unmittelbaren Umgebung dieser Orte unterwegs seid, werden euch immer wieder Alte Wegschreine auffallen, die sich nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen lassen. Damit ihr nicht an dem dafür benötigten Schlüssel vorbei lauft und die wertvollen Inhalte verpasst, helfen wir euch in den folgenden Zeilen.

Wo finde ich den Alten Wegschrein-Schlüssel?

Sobald ihr die Höhle mit Malereien im Laufe der Handlung durchquert habt, landet ihr an einem Steg. Auf der rechten Seite des Bereichs dürfte euch ein kleiner Schrein mit einer Schatulle in der Mitte. Öffnet den Behälter und schon könnt ihr den Wegschrein-Schlüssel an euch nehmen.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

Was befindet sich in den Alten Wegschreinen?

Es lohnt sich durchaus den Wegschrein-Schlüssel nicht nur mitzunehmen, sondern ihn auch für die vielen Wegschreine zu nutzen, die ihr in diesem Bereich finden werdet. Schließlich befinden dich darin verschiedene Schätze, die sich für gutes Geld beim Händler verkaufen lassen.