Alle Dreifaltigkeitsschlüssel und Dreifaltigkeitsräume im Soulslike Lies of P finden

Die düstere Spielwelt von Lies of P birgt nicht nur allerlei mächtige Bossgegner und weitere Gefahren, sondern auch zahlreiche Rätsel. Hierzu zählen unter anderem die Dreifaltigkeitsräume sowie die dazugehörigen Dreifaltigkeitsschlüssel.

Wir verraten euch in diesem Guide, wo ihr sie findet und wozu ihr sie braucht.

Euer Weg zu besonderen Belohnungen

Was sind Dreifaltigkeitsräume? Ehe wir uns um die Fundorte dieser Geheimnisse kümmern, erklären wir euch zunächst, worum es sich hierbei genau handelt.

Kurz gesagt handelt es sich dabei um besondere Räume, deren Türen mit Dreiecken gekennzeichnet sind. Um sie zu öffnen, benötigt ihr einen Dreifaltigkeitsschlüssel.

Diese bekommt ihr allerdings leider nicht geschenkt. Stattdessen müsst ihr verschiedene Aufgabe im Soulslike-Hit meistern. Achtet bei der Erkundung der Umgebung auf klingelnde Telefone. Über diese kommuniziert Rätselkönig Arlecchino mit euch. Wenn ihr seine Rätsel löst, erhaltet ihr einen Schlüssel.

Genauer gesagt müsst ihr manchmal Rätsel lösen, denn ab und an kann es vorkommen, dass er mehr von euch verlangt. Am Ende einer solchen Herausforderung erhaltet ihr immer einen Dreifaltigkeitsschlüssel, mit dem ihr eine Tür öffnen könnt. Als Belohnung warten dahinter unter anderem Amulette und Kostüme.

Dreifaltigkeitsschlüssel in Kapitel 2

In Kapitel 2 von „Lies of P“ könnt ihr den ersten Dreifaltigkeitsschlüssel ergattern. Nachdem ihr den Abgewrackten Wächter beim Innenhof des Rathauses von Krat besiegt habt, könnt ihr durch eine Tür vor euch ins nächste Gebiet gehen. Auf eurem Weg zur Fabrik erreicht ihr eine Brücke, auf der Gegner stehen.

© Neowiz Games/Round 8 Studio/Fireshine Games

Geht nicht unter der Brücke hindurch, sondern rechts von ihr durch einen Torbogen. Dort solltet ihr nun das Klingeln eines Telefons hören. Arlecchino wird euch ein kleines Rätsel stellen. Die Antwort auf die Frage des Rätselkönigs lautet „Mensch“. Danach bekommt ihr den Schlüssel.

Dreifaltigkeitsraum in Kapitel 3

Im nächsten Kapitel könnt ihr erstmals einen Dreifaltigkeitsraum betreten. Vom Stargazer bei Venigni-Werke-Kontrollraum müsst ihr den zuvor gegangenen Weg ein Stück zurückgehen. Lauft zu der Stelle, an der ihr Fuchs und Katze getroffen habt. Von den beiden NPCs aus geht ihr zunächst geradeaus.

Biegt anschließend rechts ab, danach wieder links und folgt dann einfach nur dem Weg. An dessen Ende werdet ihr eine große grüne Tür erreichen, die mit einem Dreieck markiert ist. Öffnet den Dreifaltigkeitsraum und schnappt euch die darin befindlichen Belohnungen.

Dreifaltigkeitsraum in Kapitel 4

Im 4. Kapitel von „Lies of P“ könnt ihr die nächste Dreifaltigkeitstür finden. Anders als zuvor könnt ihr den Schlüssel allerdings erst im darauffolgenden Kapitel ergattern. Um den Raum zu finden müsst ihr zum Stargazer bei Kapelle der Kathedrale von St. Frangelico reisen. Nun liegt ein kleiner Fußmarsch vor euch.

Ihr müsst ins Untergeschoss gehen und kurz darauf über Dachbalken laufen. Ihr werdet wenig später ein herunterrollende Elektrokugel entdecken. Nehmt denselben Weg wie das Objekt und benutzt an dessen Ende die Leiter rechts von euch. Folgt dem Pfad vor euch, haltet euch links und ihr findet den Raum.

Dreifaltigkeitsschlüssel in Kapitel 5

Wie zuvor bereits erwähnt, findet ihr den Dreifaltigkeitsschlüssel zu diesem Raum erst in Kapitel 5 von „Lies of P“. Vom Malum-Distrikt aus gelangt ihr zu einem Platz, der leicht unter Wasser steht. Sobald ihr diese Fläche betretet, werden euch Feinde attackieren. Laut danach geradeaus, dann links, wieder links, durch das Haus, in das euch der Weg führt, und danach nur noch die Leiter hoch.

© Neowiz Games/Round 8 Studio/Fireshine Games

Oben angelangt klingelt mal wieder ein Telefon und Arlecchino wartet mit einem weiteren Rätsel am anderen Ende der Leitung. Die Antwort auf diese Kopfnuss lautet „Kerze“. Als Belohnung erhaltet ihr den Dreifaltigkeitsschlüssel, mit dem ihr endlich die Tür öffnen könnt.

Dreifaltigkeitsraum in Kapitel 6

In den darauffolgenden zwei Kapiteln läuft es wieder so ab, dass ihr zuerst die Tür entdecken und erst danach den dazugehörigen Schlüssel erhalten könnt. Beim Stargazer bei Eingang zum Estella-Opernhaus geht es los. Direkt vor dem Eingang zum Bossraum schwingt ein Kronleuchter hin und her. Lasst euch in das rechte Loch vor euch im Boden hinabfallen und ihr landet vor dem Eingang zum Raum.

Dreifaltigkeitsschlüssel in Kapitel 7

Begebt euch in Kapitel 7 von „Lies of P“ zum Stargazer Galerie der Großen Ausstellung. Idealerweise schaltet ihr zunächst eine kleine Abkürzung frei, die über eine Brücke führt. Danach könnt ihr über diese gehen bis ihr ein Tor erreicht, das von einem Gegner aufgebrochen wird. Geht danach die Treppe nach oben, haltet euch daraufhin links und ihr gelangt zum Telefon.

Diesmal müsst ihr allerdings nicht nur ein, sondern gleich zwei Rätsel lösen. Die Antwort auf die erste Knobelaufgabe lautet „Ei“. Das nächste Rätsel führt euch nach unten. Dort werdet ihr auf mehrere Statuen stoßen, von denen ihr mit einer interagieren könnt. Dreht diese so lange bis sich ein Geheimfach öffnet. Darin liegt der Schlüssel, den ihr mit Pinocchio fix einsammeln könnt.

Dreifaltigkeitsschlüssel in Kapitel 9

Während ihr euch euren Weg durch das verfallene Krat bahnt, könnt ihr den nächsten Dreifaltigkeitsschlüssel entdecken, genauer in der Nähe des Hauptbahnhofs. Vom Stargazer Straße des Hauptbahnhofs von Krat müsst ihr euch zunächst rechts halten, dann durch den Torbogen hindurchgehen, danach nach links, weiter nach rechts und abschließend noch einmal nach links.

© Neowiz Games/Round 8 Studio/Fireshine Games

Dieser Weg dürfte euch vermutlich auch bekannt vorkommen, denn hier seid ihr auch zum Bossgegner Wanderer der Illusionen gelangt. Sobald ihr das Telefon hört, könnt ihr damit interagieren und müsst mal wieder ein kleines Rätsel lösen. Die Lösung hierauf lautet kurz und knackig „Ergo“.

Dreifaltigkeitsraum in Kapitel 9

Den dazugehörigen Dreifaltigkeitsraum findet ihr ebenfalls in Kapitel 9 von „Lies of P“, genauer in der Nähe des Stargazers Lobby des Hauptbahnhofs von Krat. Wenn ihr euch ein bisschen umschaut, werdet ihr eine Treppe finden, die ein kleines Stück nach oben führt. Links nehmt ihr die nächste Treppe nach unten. Am Fuß der Treppe ist die markierte Tür zum gesuchten Raum.

Dreifaltigkeitsschlüssel in Kapitel 10

Der letzte Dreifaltigkeitsschlüssel im Soulslike-Hit könnt ihr in Kapitel 10 finden. Begebt euch zum Stargazer Eingang zur Reliquie des Trismegistus und geht den Weg entlang und weiter durch den Tunnel vor euch. An einer Stelle wird eine Puppe durch die Wand brechen. Erledigt sie und geht durch das Loch.

Wichtig: Ihr müsst nun bergauf gehen und nicht rechts nach unten in das Loch springen. Ein Stück weiter werdet ihr mal wieder das Telefon klingeln hören. Diesmal ist es jedoch egal, welche Antwort ihr als Lösung auf das Rätsel auswählt, denn ihr erhaltet den Schlüssel am Ende auf jeden Fall.

© Neowiz Games/Round 8 Studio/Fireshine Games

Dreifaltigkeitsraum in Kapitel 11

Endspurt! Reist nun zum Stargazer Außenmauer der Arche-Abtei. In der Nähe müsst ihr nach einem Raum Ausschau halten, in dem ziemlich spezielle Säulen stehen. Ihr werdet wissen, was wir meinen, wenn ihr sie seht. Geht hier ganz nach unten. Dort werdet ihr endlich auch Arlecchino persönlich treffen.

„Lies of P“ ist seit dem 19. September 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC erhältlich.