Age of Empires 4: Internationale Test-Wertungen zeichnen klares Bild

Das neuste Echtzeit-Strategiespiel von Relic Entertainment und den Microsoft Game Studios feiert am 28. Oktober 2021 den offiziellen Release und erscheint zeitgleich im Xbox Game Pass für PC.

Doch schon wenige Tage vorab ist sich die Fachpresse einig, dass wir es hier mit einem bemerkenswerten Aufleben des Klassikers zu tun bekommen. Wie gut ist Age of Empires 4 also geworden? Unseren Test könnt ihr hier lesen:

Age of Empires 4 im Test: Findet das RTS-Urgestein zu alter Stärke zurück?

Unser Redakteur Philipp Briel ist sich sicher, dass insbesondere „das User-Interface nicht die Fülle an Komfort bietet, die man sich als Genrefan wünschen“ würde. Und auch beim Einheiten-Management sei noch Luft nach oben – Gleiches gilt für KI und Grafik. Und dennoch lobt er den Ansatz an den „beliebten zweiten Teil sowie die abwechslungsreichen Völker und Fraktionen, die komplett unterschiedliche Spielstile“ ermöglichen würden. Außerdem spricht er in höchsten Tönen von der taktischen Tiefe des Spiels.

Obendrein sind sich nun alle Branchenkollegen einig. Dem Entwicklerstudio ist es gelungen, das klassische Spielgefühl in die Moderne zu transportieren. Und das ohne zu sehr vom Altbewährten abzuweichen, während trotzdem passende Neuerungen ins Spiel finden.

Die internationalen Test-Wertungen, die eine Punktewertung vergeben, lest ihr hier:

Die Test-Wertungen ohne Punktevergabe findet ihr hier: