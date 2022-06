A Plaque Tale: Requiem – Neues Gameplay-Video – So düster und brutal wird der Stealth-Titel

Im Rahmen des Showcase von Xbox und Bethesda konnten wir einen Blick auf einen neuen Gameplay-Trailer zu dem kommenden Action-Adventure A Plaque Tale: Requiem von Focus Home Interactive und Asobo Studios werfen. In dem Nachfolger zu A Plague Tale: Innocence schlüpfen wir erneut in die Rolle von Amicia, die gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder nach Süden flieht, um ein neues Leben zu beginnen und Hugos Fluch zu bezwingen.

Alicia & Hugo werden erwachsen

In dem Gameplay-Trailer bekommen wir nicht nur die beiden Geschwister zu sehen, die spürbar erwachsener geworden sind, sondern auch verschiedene, düstere Schauplätze des Stealth-Titels. Das Kernelement des ersten Ablegers, die Rattenschwärme, dürfen natürlich auch in Requiem nicht fehlen.

In dem Video sehen wir Alicia und Hugo wie sie sich mit Hilfe einer Fackel ihren Weg durch die riesigen Schwärme an Nagern bahnen. Mit ihrer Schleuder kann die junge Frau zudem in der Nähe befindliche Lampen entzünden, um einen Weg zu sicheren Plätzen freizumachen.

Außerdem scheint es, dass es noch mehr Möglichkeiten zum Schleichen geben wird und Alicia im Nahkampf nicht nur dazu gelernt hat, sondern deutlich konsequenter und brutaler vorgeht. Tötet sie in einer Szene hinterrücks einen Soldaten mit einem Stich ihres Dolchs in den Hals, stößt sie in einer anderen einen Mann in einen Schwarm aus Ratten – es gibt sicherlich bessere Arten um zu sterben!

Schaut euch hier den neuen Gameplay-Trailer zu A Plague Tale: Requiem an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„A Plague Tale: Requiem“ erscheint 2023 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Einen genauen Releasetermin bleiben uns die Verantwortlichen aber weiterhin schuldig. Wir rechnen jedoch damit, dass in naher Zukunft der Termin für die Veröffentlichung des Titels offiziell bekannt gegeben wird. Bis dahin ist aber noch ein wenig Geduld gefragt.