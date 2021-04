Das sind die besten 4K-Fernseher-Angebote für eure PS5!

Wer bereits eine PlayStation 5 besitzt, kann die neuen Spiele in toller Qualität genießen. Gerade bei großen Titeln wie Resident Evil 8: Village, die bald auf den Markt kommen, macht sich der Unterschied zur letzten Generation bemerkbar.

Um das volle Potenzial der Konsole nutzen zu können, bietet sich ein 4K-Fernseher an. Wir stellen euch hier die besten Angebote bei Otto und MediaMarkt für das bestmögliche Spielerlebnis vor.

LG NanoCell

Wer nach einem guten Fernseher sucht, der auch für ein kleineres Budget passt, wird bei dem LG NANO867NA fündig werden. Den Smart-TV mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll bekommt ihr bei Otto im Angebot für 699 Euro, aber nur noch bis morgen!

© LG

Neben der 4K Auflösung unterstützt der Fernseher auch HDR, was sich vor allem auf die dargestellten Farben auswirkt. Dank HDMI 2.1, über was auch die neue Konsolengeneration verfügt, werden die Spiele nicht nur optisch optimal dargestellt, sondern laufen auch sehr flüssig.

Frustrierende Momente, in denen die Eingabeverzögerung euch den Sieg kostet, bleiben euch mit diesem Fernseher also auch erspart.

LG OLED 55BX9LB

Ein ähnliches Modell ist der LG OLED55BX9LB mit einer Diagonale von ebenfalls 55 Zoll. Hier genießt ihr die 4K Auflösung auf einem OLED-Display. Den Smart-TV bekommt ihr momentan reduziert für 1099,13 Euro bei Otto.

© LG

Auch dieser Fernseher lässt wenig zu wünschen übrig. HDR, Dolby Atmos und HDMI 2.1 sorgen für ein tolles Spielerlebnis und eignen sich ebenfalls zum Streamen von Filmen und Serien. Im Lieferumfang ist außerdem eine Magic Remote enthalten.

LG OLED 65CX9LA

Zum Schluss gibt es noch ein drittes Angebot: Der LG OLED CX9LA ist zwar etwas teurer, fällt dafür aber umso größer aus. Den 4K-Fernseher mit einem 65 Zoll großen Display bekommt ihr bei MediaMarkt aktuell für 1799 Euro.

© LG

Auch dieses Modell unterstützt HDR und hat sogar vier Anschlüsse vom Typ HDMI 2.1. Zusätzlich bietet der Smart-TV euch Dolby Surround Sound und passt die Bildschirmhelligkeit so an, dass sie zu den Lichtverhältnis in eurem Wohnzimmer passt.

Dank weitem Blickwinkel bietet der Fernseher aus verschiedenen Perspektiven ein optimales Bild, weshalb es sich auch gut zu zweit spielen lässt.

Das sind die besten 4K-Fernseher-Angebote

Eine gute Wahl stellt jedes der Modelle dar, wenn ihr gerne alles aus eurer neuen PlayStation 5 rausholen möchtet. Im Endeffekt liegt die Entscheidung dann bei einzelnen Punkten wie der Bildschirmdiagonale oder auch einfach dem Preis. So freut man sich doch gleich noch mehr auf die kommenden Neuerscheinungen.

Die 10 besten Fernseher für die PS5 in 2021: Ratgeber 4K & 8K-TV – So holt ihr alles aus eurer PS5 raus