So löst ihr das Rätsel Springender Punkt im Maya-um’kiza-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom

Über den Wolken wartet in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom der Maya-um’kiza-Schrein, der euch mit dem Rätsel Springender Punkt testen will. Wie ihr diesen Schrein finden könnt, wie ihr ihn schließlich erreicht und wie ihr seine Herausforderungen problemlos hinter euch bringt, verraten wir euch in diesem ausführlichen Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: So löst ihr Springender Punkt im Maya-um’kiza-Schrein

Wenn ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dem Verlauf der Hauptquest folgt, führt euch euer Weg früher oder später auch ins Tabanta-Grenzland und damit in das Dorf der Orni. Hier könnt ihr die Primäraufgabe Tulin aus dem Dorf der Orni verfolgen, die euch über kurz oder lang in luftige Höhen über dem Gebra-Berg führt.

Folgt über diesem Berg der Anordnung von Geröll, Plattformen und schwebenden Felsformationen, um in den Himmel zu kommen, wo ihr schließlich auf den Himmelsleiter-Inseln herumlauft. Kurz nachdem Tulin und Link das erste fliegende Boot gefunden haben, lauft ihr auch schon auf den Maya-um’kiza-Schrein zu und könnt ihn direkt mitnehmen.

Der Maya-um’kiza-Schrein befindet sich auf den Himmelsleiter-Inseln. © Nintendo Die Himmelsleiter-Inseln befinden sich direkt über dem Hebra-Berg.© Nintendo

Maya-um’kiza-Schrein – Erster Raum

Der erste Raum kann recht verwirrend sein, schließlich steht Link einfach nur vor einem verschlossenen Tor und hat keinerlei Hilfsmittel zur Verfügung. Stattdessen geht der Raum extrem in die Höhe, hat abseits davon aber keine besonderen Merkmale und selbst dieses eine ist verwirrend, hat es mit der Lösung doch nichts zu tun.

Auch wenn der Name des Rätsels etwas anderes suggeriert, müsst ihr hier nicht springen, wollt nicht in die Höhe und habt auch sonst keine akrobatischen Kunststücke vorzuführen, stattdessen sollt ihr schlicht und ergreifend einen Pfeil auf den golden leuchtenden Stein schießen, der rechts hinter dem Gittertor steht.

Sobald ihr diesen Stein getroffen habt – auf welche Weise ist eigentlich egal -, öffnet sich das Gitter und ihr habt den ersten Raum bereits abgeschlossen. Tja, manchmal kann es sogar in einem so rätsellastigen Spiel wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom extrem einfach sein, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so wirkt.

Ein gezielter Schuss auf diesen Stein und schon seid ihr weiter. © Nintendo

Maya-um’kiza-Schrein – Zweiter Raum

Der zweite Raum ist schier gigantisch und geht sowohl weit nach oben, als auch weit nach hinten und unten. Ihr müsst also einen großen Abgrund überwinden und das ganz ohne eine eurer Konstruktionen zu benutzen. Doch zu eurem Glück kann man auf den Segeln der fliegenden Schiffe gut abspringen und sie wie ein Trampolin benutzen.

Also tut genau das. Lauft die große Treppe empor, springt auf das Segel vom ersten Schiff und schon werdet ihr in die Höhe katapultiert. Oben angekommen klappt ihr das Parasegel aus und gleitet von Trampolin zu Trampolin. Auf der linken Seite befindet sich übrigens eine Truhe, die ihr mit eurer Sprungeinlage ebenfalls erreichen könnt.

Nutzt diese Segel, um euch in die Luft katapultieren zu lassen. © Nintendo

Um die 10x Holzpfeile einzusacken, müsst ihr nach eurem zweiten großen Sprung dem fliegenden Schiff folgen, das auf der linken Seite seine Runden dreht. Fliegt ihm mit dem Parasegel hinterher und, sobald das Schiff sich der Truhe nähert, springt auf sein Segel, um wieder in die Höhe geschossen zu werden und bis zur Truhe gleiten zu können.

Der Weg zum Ende des Schreins liegt nun gegenüber von der just geplünderten Truhe. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr eines der Trampoline nutzen, um nach oben geschossen zu werfen, wo ihr mit Pfeil und Bogen erneut auf einen golden leuchtenden Stein schießt, der bei einem Treffer das Gitter öffnet, das euch den Weg versperrt hat.

Am Ende des Maya-um’kiza-Schreins müsst ihr in der Luft via Pfeil und Bogen den goldenen Stein treffen. © Nintendo

Sobald das Gitter geöffnet wurde, müsst ihr nur noch das letzte Flugschiff nutzen, um durch den frisch geschaffenen Durchgang zu springen und das Ende vom Schrein zu erreichen, wo ihr wie gewohnt mit dem grünen Kreis interagiert, um euer Segenslicht zu erhalten. Danach ist der Maya-um’kiza-Schrein abgeschlossen und ihr könnt wieder eurer Wege gehen.