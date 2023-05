Den I’un-oroq-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom finden und seine Rätsel lösen

In Zelda Tears of the Kingdom gibt es eine große Zahl an Schreinen, doch manche davon sind schwer zu finden beziehungsweise zu erreichen. So wie der I’un-oroq-Schrein, der sich tief im Inneren der Höhle der Kukudja-Schlucht befindet. Wie ihr den Schrein erreicht und wie ihr seine Rätsel löst, verraten wir euch in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: Den I’un-oroq-Schrein finden

Sucht am westlichen Ende von Hyrule-Gebirge die Tabanta-Brücke auf, nur wenige Meter vom Stall der Tabanta-Brücke entfernt. Beim Schnepfenhügel geht es nach Norden, wo ihr an der westlichen Felswand der Schlucht selbst den Eingang zur Höhle der Kukudja-Schlucht findet. Geht hinein und bereitet euch auf einige Raubschleime vor.

Sobald ihr die Höhle betreten habt, lasst euch am Ende des Wegs nach unten fallen und ihr befindet euch in einem geschlossenen Raum. Wie ihr schnell erkennen werdet, ist eine Seite des Raums einfach nur eine

, die ihr mit Explosionsschaden oder mit einer Waffe, an welcher ein Felsbrocken angebracht wurde, zerstören könnt.

Folgt dahinter dem Weg zu eurer Rechten und ihr gelangt an einen, dem ihr den Gar ausmachen müsst, um dieebenfalls zu zerstören beziehungsweise zu zerschlagen. Auf der anderen Seite entledigt ihr euch demund zerkloppt auch dahinter wieder eine brüchige Felswand.

An dieser Stelle findet ihr den Zugang zur Höhle. © Nintendo.

Zelda Tears of the Kingdom: So löst ihr die Rätsel im I’un-oroq-Schrein

Eine Wand führt zurück zum Anfang, eine andere zum. Versucht die Felswände immer großzügig zu zerkleinern, so findet ihr regelmäßigund Felsbrocken, die miteinander verbunden zum perfekten Werkzeug werden, um sich zum Schrein durchzukloppen. Habt ihr den Schrein betreten, beginnt die Prüfung

Allzu kompliziert fängt der erste Rätsel-Raum nicht an, denn ihr müsst nicht viel mehr tun, als die große Eisenkugel mit der Ultra-Hand zu greifen und die Rampe daneben hinabrollen zu lassen. Trifft sie die Zielmarkierung am unteren Ende der Rampe, öffnet sich die Wand und ihr könnt bereits in den angrenzenden Raum schreiten.

Im zweiten Raum ist alles ein bisschen kniffliger. Ihr müsst nun erneut eine Zielscheibe am Ende einer Rampe treffen, doch dieses Mal hat die Rampe links und rechts von ihrer Mitte ein Gefälle, weswegen Kugeln hier einfach in die Schlucht fallen würden. Eure Ultra-Hand kann aber auch hier Abhilfe schaffen und euch in den nächsten Raum bringen.

Klebt dafür die beiden kleinen Eisenkugeln zusammen, sodass sie gemeinsam aber miteinander verbunden die Rampe runter rollen können. Legt ihr sie genau mittig ab, also so, dass eine Kugel links und eine rechts am Mittelpunkt der Rampe liegen, gleichen sie sich aus und verhindern, dass die jeweils andere wegrutscht.

Da die beiden Kugeln für diese Aktion bestenfalls gerade stehen und sauber miteinander verklebt werden sollte, empfehlen wir euch, die Kugeln zuerst aus ihren Kuhlen zu holen und auf den ebenen Boden abzustellen, bevor ihr sie via Ultra-Hand verknüpft. So stellt ihr sicher, dass sie beim Herunterrollen nicht ins Schwanken geraten und doch in die Tiefe stürzen.

© Nintendo.

I’un-oroq-Schrein – Dritter Raum

Wenn ihr im letzten Raum die Truhe knacken wollt, in welcher sich 10x Holzpfeile befinden, dann müsst ihr die drei Kugeln im Raum als Trittbretter missbrauchen. Klebt sie via Ultra-Hand so aneinander, dass sie wie eine Karikatur von Micky Maus aussehen. Nehmt dafür die größte Kugel als Zentrum und klebt die Kleine und die Mittlere links und rechts etwas erhöht an.

Stellt dieses Konstrukt nun an der Wand neben der Truhe ab und ihr könnt an eurem Konstrukt nach oben springen. Da die Kugeln eigentlich nicht dafür gedacht sind, auf ihnen herumzuspringen, kann dieser Part etwas Zeit kosten, wer hartnäckig bleibt kann aber schnell den oberen Bereich erreichen und den Inhalt der Truhe für sich beanspruchen.

© Nintendo.

Den letzten Abschnitt löst ihr nun nicht wie gewohnt dadurch, dass ihr die Kugeln gegen die Zielscheibe am unteren Ende der Rampe rollen lasst. Stattdessen stapelt ihr die Kugeln übereinander: Groß – Mittel – Klein. Richtet diesen Kugelturm nun auf und lauft selbst zum Ende der Rampe. Jetzt ist etwas Fingerspitzengefühl gefragt.

Platziert euren Kugelturm am Rand der Rampe, so, dass er, sobald ihr die Ultra-Hand löst, in Richtung Zielscheibe umfällt. Die Spitze tippt gegen die Scheibe und die Wand wird sich öffnen, um das Siegel am Ende des I’un-oroq-Schrein freizugeben, wo ihr wie immer ein Segenslicht erhaltet. Glückwunsch, hier seid ihr erst einmal fertig.

© Nintendo.