Xbox Series X kaufen im Oktober 2021: Otto und Co. – Bei diesen Händlern könnt ihr die Konsole kaufen

Xbox Series X kaufen: Wann kann ich die Microsoft-Konsole bei Otto und Co. kaufen?

Wann kann ich die Microsoft-Konsole bei Otto und Co. kaufen? Termin: Zu welchem Datum kann ich die Xbox Series X wieder bestellen?

Zu welchem Datum kann ich die Xbox Series X wieder bestellen? Verfügbarkeit: Welche Händler bieten die Xbox Series X zum Kauf an?

Die Verfügbarkeit der Xbox Series X in 2021 ist zwar nicht so schlecht wie es bei der PS5, dennoch ist die Microsoft-Konsole die meiste Zeit über ausverkauft. Damit ihr den Überblick nicht verliert, wo die Xbox Series X gerade verfügbar ist, halten wir euch in unserem Liveticker jederzeit auf dem Laufenden.

Wichtig: Möchtet ihr wichtige Xbox Series X-News auf PlayCentral in Zukunft nicht mehr verpassen, dann empfehlen wir euch, Push-Benachrichtigungen für unsere Seite zu aktivieren. Wie dies genau funktioniert und welchen Vorteil ihr davon habt, erklären wir euch in diesem Beitrag.

Xbox Series X kaufen – So ist die Lage im September 2021

Update vom 29. September: Gerade kann die Xbox Series X völlig problemlos bei Amazon bestellt werden.

Xbox Series X kaufen – So ist die Lage im Juli 2021

Update vom 2. Juli: Aktuell ist die Xbox Series X wieder bei Amazon verfügbar.

Xbox Series X kaufen – So ist die Lage im Juni 2021

Update vom 17. Juni: Die Xbox Series X kann gerade wieder bei MediaMarkt bestellt werden.

Update vom 15. Juni: Die Xbox Series X kann gerade wieder bei MediaMarkt bestellt werden.

Update vom 10. Juni: Die Xbox Series X kann gerade wieder bei MediaMarkt bestellt werden.

Update vom 2. Juni: Die Xbox Series X kann gerade wieder bei Saturn bestellt werden.

Update vom 1. Juni: Am heutigen Dienstag war die Xbox Series X kurzzeitig in den Onlineshops von MediaMarkt und Saturn verfügbar. Mittlerweile ist die Microsoft-Konsole allerdings wieder komplett ausverkauft. Generell solltet ihr die beiden Händler regelmäßig im Blick behalten, da hier immer mal wieder neue Kontingente an Konsolen freigeschaltet werden. Anders als bei der PS5 sind die Bestände vor allem nicht innerhalb von wenigen Sekunden ausverkauft. Ihr habt hier also wirklich eine Chance.

Tipps für den Konsolenkauf: Erstellt euch im Vorfeld bei MediaMarkt und Saturn unbedingt einen Account, damit ihr beim nächsten Drop direkt und ohne Umwege bestellen könnt. Behaltet außerdem bei Misserfolg die Xbox Series X in eurem Warenkorb, damit ihr beim nächsten Verkauf direkt bestellen könnt. Öffnet mehrere Shops im Browser und drückt F5. Abonniert unsere Push-Nachrichten, um bei wichtigen News direkt benachrichtigt zu werden.

Xbox Series X für 500 Euro kaufen

Bei diesen Händlern war die Xbox Series X seit Release mindestens einmal verfügbar.

Xbox Series S für 300 Euro kaufen

Alternativ bietet Microsoft neben der Xbox Series X außerdem die Series S an, die 200 Euro günstiger ist und unter anderem ohne Laufwerk daherkommt. Die genauen Unterschieden zwischen beiden Konsolen haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Xbox Series X kaufen: Zubehör

Bei Amazon und Co. könnt ihr verschiedenes Zubehör für die Xbox Series X/S kaufen. Wir geben euch im Folgenden einen kleinen Überblick: