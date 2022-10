Xbox Game Pass im Oktober 2022: A Plague Tale: Requiem und andere Highlights

Der Aboservice von Microsoft hält auch diesen Monat wieder einige Spiele-Hits bereit. Mittelalterfans dürfen sich freuen, aber auch alle Freunde des Horror-Genres, die sich schon auf Halloween einstellen wollen, werden definitiv auf ihre Kosten kommen.

Xbox Game Pass: Das ist neu im Oktober 2022

Das sind die bisher angekündigten Spiele für den Oktober. Vor allem A Plague Tale: Requiem dürfte für viele Gamer das Highlight des Monats darstellen. Aber es gibt noch einiges mehr im Gepäck:

Unsere Highlights im Oktober

Auf den stimmungsvollen Nachfolger der „A Plague Tale“ -Serie sind wir ganz entspannt. Im cineastischen Trailer sehen wir, wie Amicia und ihr kleiner Bruder Hugo einmal mehr mit dem schwarzen Tod konfrontiert werden.

Auch die beiden „The Walking Dead“-Teile wissen, wie man düstere Lagerfeuer-Geschichten erzählt. Wer die schaurige Erfahrung zu Halloween abrunden will, spielt „Costume Quest“. In dem süßen Halloween-Abenteuer verteilt ihr ordentlich Saures!

Wer lieber im klassischen Kontext Räuber und Ritter vermöbeln will, ist bestens in „Chivalry 2“ aufgehoben. In riesigen Team-Schlachten werden hier die Schwerter gekreuzt. Es fließt ordentlich Blut, gibt aber auch gerne mal was zu lachen, wenn zum Beispiel brennende Hühner als Wurfgeschoss missbraucht werden.

Der Geheimtipp im Xbox Game Pass

In „Eville“ spielt ihr einen Dorfbewohner, der einen Mord aufklären muss. Doch das Ergebnis könnte euch nicht gefallen, da ihr vielleicht selbst der Mörder seid?

Das Multiplayer-Spiel ist von erfolgreichen analogen Vorbildern wie Werwolf inspiriert und ihr müsst Lug, Trug und Überzeugungskraft aufwenden, um am Leben zu bleiben.

