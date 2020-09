Vor wenigen Tagen schoss eine Meldung durch alle Medien der Gaming-Industrie: Microsoft hat sich ZeniMax Media mitsamt Bethesda und Studios einverleibt, das Unternehmen geht vollständig in die Hände der Xbox-Konzernmutter über und das mit sämtlichen Marken wie The Elder Scrolls, Fallout oder Starfield.

Microsoft kauft Bethesda und sichert sich damit Marken wie Fallout, DOOM und Elder Scrolls

Microsoft arbeitet schon seit geraumer Zeit daran, den hauseigenen Xbox Game Pass zu pushen und das wohl mit Erfolg. Innerhalb eines Jahres konnten die Zahlen der aktiven Mitglieder zuletzt um 50% gesteigert werden.

Kosten und Angebot des Xbox Game Pass:

DOOM Eternal bald im Xbox Game Pass

Nach der Übernahme blieb die Frage offen, welches Spiel zuerst im Xbox Game Pass landen würde. Und nun wissen wir es. Shooter-König DOOM Eternal (hier geht es zu unserem Test) wird das erste Game, das nach dem Aufkauf von Bethesda inklusive Studio id Software in den Xbox Game Pass gesteckt wird.

Es gibt sogar schon ein Datum für die Xbox-Konsolen. Am 1. Oktober 2020 wird das Spiel im Xbox Game Pass für Konsolen landen, später im Jahr soll dann das PC-Pendant folgen. Letzteres hat noch kein Datum erhalten.

Phil Spencer, der Kopf von Xbox, hat bezüglich des Aufkaufs bestätigt, dass zukünftige Bethesda-Releases sogar umgehend im Xbox Game Pass landen könnten. Wie es sich mit der Erweiterung DOOM Eternal: The Ancient God Part 1 verhält, ist noch unklar. Mehr zur Erweiterung, die am 20. Oktober 2020 an den Start geht, lest ihr hier:

Doom Eternal: Story-Addon The Ancient Gods erhält Release-Termin und erstes Gameplay