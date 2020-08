Auf der gamescom Opening Night Live wurde ein erster Blick zum kommenden DOOM Eternal-Addon „The Ancient Gods“ gezeigt. Das Release-Datum hatte Bethesda ebenfalls parat. Wir werden schon bald astralen Wesen die Birne mit unserer Wumme zerbersten dürfen.

Erster Trailer zu DOOM Eternal: The Ancient Gods verspricht massig Action

„The Ancient Gods“ setzt nach dem Hauptspiel von „DOOM Eternal“ an. Der Trailer schickt uns in neue Welten und wir dürfen gegen neue Gegnertypen in die blutrünstige Schlacht ziehen. Es wird also wieder reichlich Action zu erwarten sein.

Selbst göttliche Wesen und Dämonen-Giganten sind vor eurem Gewehr nicht sicher

Unter anderem gibt es im Trailer einen gigantischen Dämon zu sehen sowie astrale Wesen. Erneut geht ihr gegen die Maykr-Engel vor, diesmal besitzen sie auch eine dämonische Seite.

Bei den zwei präsentierten Welten handelt sich um eine Ölplattform im Meer und Urdak, die Heimatwelt der Maykr, die schon aus dem Ende des Hauptspiels bekannt sein dürfte. Der Doom Slayer wird mit Sicherheit seine Spuren hinterlassen.

Der „The Ancient Gods“-DLC zu „DOOM Eternal“ erscheint am 20. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Es handelt sich dabei um die erste Hälfte der zweiteiligen Erweiterung zum Dämonen-Shooter.

The Ancient Gods, Part One ist für Besitzer des Year-One-Passes oder der Deluxe Edition von „DOOM Eternal“ kostenlos. Wenn ihr den Year-One-Pass nicht besitzt, könnt ihr The Ancient Gods, Part One auch separat erwerben – darin enthalten ist zudem der Zugang zum Battle-Modus.

Das Hauptspiel „DOOM Eternal“ ist nicht erforderlich, um The Ancient Gods, Part One kaufen oder spielen zu können. Der Year-One-Pass kann noch immer für 29,99€ erworben werden und enthält Zugang zu beiden Erweiterungen.