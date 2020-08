Xbox Game Pass: 7 neue Spiele im August!

Im August 2020 finden ganze sieben Spiele in den Xbox Game Pass und darunter sind so einige Perlen! Nachdem Fallout 76 und No Man’s Sky in den letzten Monaten dem Angebot hinzugefügt worden sind, folgen jetzt einige weitere Knaller. Besondere Empfehlung unsererseits für einen entspannten Abend mit Freunden: The Dark Pictures: Man of Medan!

Spiele im Xbox Game Pass: August 2020

Die ganze Liste der Neuzugänge im Sommermonat August findet ihr hier:

6. August – Darksiders: Genesis (Konsole)

(Konsole) 6. August – It Lurks Below (Konsole & PC)

(Konsole & PC) 6. August – The Dark Pictures: Man of Medan (Konsole)

(Konsole) 6. August – Trailmakers (Konsole & PC)

(Konsole & PC) 6. August – UnderMine (Konsole & PC)

(Konsole & PC) 6. August – Xeno Crisis (Konsole & PC)

(Konsole & PC) 13. August – Final Fantasy VII HD (Konsole & PC)

Spiele mit Xbox Game Pass Ultimate Perks

Für welche Spiele wieder Ingame-Boni und einige exklusive Angebote warten, lest ihr hier:

Sea of Thieves

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

World of Tanks

World of Warships: Legends

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Mit dem 14. August 2020 verlassen allerdings auch wieder einige Titel die Bibliothek. Welche Spiele ihr also noch schnell spielen solltet, lest ihr in dieser Liste:

Devil May Cry 5 (Konsole)

Kingdom Come: Deliverance (Konsole & PC)

Space Hulk: Tactics (PC)

Where the Water Tastes Like Wine (PC)

Yoku’s Island Express (Konsole & PC)

Als Mitglied des Xbox Game Pass könnt ihr übrigens 20 Prozent Preisnachlass für die Spiele erhalten, die im Game Pass verfügbar sind. Bis zum 14. August habt ihr dafür noch Zeit.

Alle Infos und Abomodelle, inklusive Preis, Dauer und Umfang, findet ihr auf unserer Themenseite zu dem Microsoft-Service.