Eine Aussage des Marketing-Managers von Duracell ließ die Vermutung aufkommen, dass Microsft aufgrund einer Kooperation mit dem Unternehmen den Xbox-Controllern keine Ladefunktion spendiert. Doch was ist da dran?

Duracell UKs Marketing Manager Luke Anderson meinte:

„Es gab schon immer diese Partnerschaft zwischen Duracell und Xbox… es ist eine konstante Vereinbarung, die Duracell und Microsoft getroffen haben. [Der Deal besteht] darin, dass der Hersteller das Batterieprodukt für die Xbox-Konsolen und auch die Batterie für die Controller liefert. Dieser [Deal] wird also noch eine längere Zeit weiterlaufen… er läuft schon eine Weile und ich denke, er muss auch noch weiterlaufen.“

Aus dieser Aussage wurde von diversen Medien abgeleitet, dass Microsoft keine wiederaufladbaren Controller für die Xbox-Konsolen nutzt, weil es eben diesen Deal mit Duracell gibt.

Allerdings hat Microsoft bereits 2020 erklärt, warum man auch beim Controller der Xbox Series X/S wieder auf Batterien setzt. Microsofts Jason Ronald sagte:

„Wenn man mit den Spielern spricht, trifft man auf eine Art von Polarisierung und es gibt ein starkes Lager, das wirklich AAs will. Also ist Flexibilität der Weg, um beide [Gruppen] zufriedenzustellen. Sie können einen wiederaufladbaren Akku verwenden und es funktioniert genauso wie bei der Elite, [aber] es ist eine separate Sache.“

Und auch auf die Medienberichte rund um den Duracell-Deal reagierte das Unternehmen inzwischen. In einem Statement des Unternehmens heißt es:

„Wir bieten den Verbrauchern absichtlich eine Auswahl an Batterielösungen für unsere standardmäßigen Xbox Wireless Controller an. Dazu gehört die Verwendung von AA-Batterien einer beliebigen Marke, der Xbox-Akku, Ladelösungen unserer Partner oder ein USB-C-Kabel, das den Controller mit Strom versorgen kann, wenn er an die Konsole oder den PC angeschlossen ist.“