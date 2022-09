Wolfenstein 3D erscheint erstmals in Deutschland

Die Verantwortlichen bei id Software konnten in 1992 noch nicht ahnen, dass Wolfenstein 3D einen so gigantischen Erfolg feiern würde. Dass sich ihr Spiel als richtungsweisend für eine ganze Industrie herausstellte, ist eine echte Meisterleistung.

Es prägte das Egoshooter-Genre in seinen Grundfesten. Es war ein neues Genre, das minimal durch Catacomb 3-D vorgeprägt war, mit dem Dekaden später Milliarden-Umsätze generiert werden.

John Romero und sein Team aus kreativen Freigeistern haben Beeindruckendes verbracht. Und doch gab es in Deutschland davon in den anfänglichen Jahren nicht viel zu sehen.

Das Spiel landete aufgrund des thematischen Ansatzes auf dem Index. Das Aufzeigen von rechtswidrigen Symbolen wie die des NS-Regimes ist bis heute ein schwieriges Thema in der Medienlandschaft Deutschlands. Während es im Kunstmedium Film geduldet wird, wurde die Spielelandschaft hier seit jeher etwas anders eingestuft.

„Wolfenstein 3D“ wurde indiziert. Doch es tut sich aktuell viel rund um das erste Wolfenstein. Bethesda ist dran, weshalb es jetzt zu einer bemerkenswerten Meldung kommt.

Wolfenstein 3D und Spear of Destiny erscheinen in Deutschland

Jetzt, fast 30 Jahre später, erscheint das Spiel von id Software erstmals in Deutschland. Die USK verlieh dem Titel nun ein USK-16-Siegel, das eine Freigabe ab 16 Jahren § 14 JuSchG entspricht.

„Wolfenstein 3D“ sowie die Erweiterung „Wolfenstein 3D: Spear of Destiny“ – das eine USK-18-Einstufung erhielt (ab 18 Jahren, also keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG) – wurden nun in Deutschland zum Verkauf freigegeben.

Worum geht es in Wolfenstein 3D? „Wolfenstein 3D“ stellt sogleich die Geburtsstunde des legendären Charakters B.J. Blaskowicz dar. Er ist ein amerikanischer Soldat jüdischer Abstammung, der während eines Einsatzes im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen gefangen genommen wurde. Deshalb flieht er im Laufe des Spiels aus der Burg Wolfenstein, bei dem wir ihm behilflich sein müssen.

Und Wolfenstein 3D: Spear of Destiny handelt es sich um ein Prequel, das mit weiteren 21 Levels auftrumpft. In diesem Spiel begleiten wir B.J. Blazkowicz auf seinen allerersten Einsatz, noch vor seinen Abstecher nach Burg Wolfenstein.

Die Spiele sind ab sofort in Deutschland in unveränderter Originalversion in digitalen Stores erhältlich. Und zwar via Steam, GOG oder dem Microsoft Store.

Bethesda erklärt, dass die „erstmalige Bewertung von Wolfenstein 3D und Spear of Destiny durch die USK Gremien durch eine Änderung in der Prüfpraxis der USK möglich wurde, wonach bei Spielen die so genannte Sozialadäquanzklausel des § 86a Abs. 3 des Strafgesetzbuches (StGB) berücksichtigt“ wird.

