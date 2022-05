Westworld: Erster Trailer zur 4. Staffel bestätigt Starttermin im Juni 2022

Darauf haben Fans lange warten dürfen: Die erfolgreiche Science-Fiction-Serie Westworld hat endlich einen Termin für die 4. Staffel bekannt gegeben. Nach über zwei Jahren geht die HBO-Serie am 26. Juni 2022 mit neuen Folgen auf dem US-Sender weiter.

In Deutschland sind die neuen Folgen bei Sky zu sehen, nur wenige Stunden nach der US-Premiere auch in deutscher Sprache. Ein konkreter Starttermin für die 4. Staffel wurde noch nicht bestätigt, was aber nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte. Hier könnt ihr den ersten Trailer sehen.

Alles zum Start von Westworld Staffel 4

Die dritte Staffel kündigte bereits eine Welt außerhalb des Vergnügungsparks an. Serienmacher Jonathan Nolan („The Dark Knight“) bestätigt unlängst weitere Themen-Parks sowie einige Veränderungen in den neuen Folgen.

Demnach eröffnete etwa die japanische Samurai-Welt, weitere noch unbekannte Themen-Welten gibt es außerdem noch zu entdecken…

In den Hauptrollen spielten zuletzt Evan Rachel Wood (Dolores), Thandie Newton (Maeve), Ed Harris (Man in Black), Jeffrey Wright (Bernard), Tessa Thompson (Charlotte), Luke Hemsworth (Stubbs), Simon Quarterman (Lee Sizemore) und Rodrigo Santoro (Hector Escaton). Seit der 3. Staffel gehören auch die Neuzugänge „Breaking Bad“-Star Aaron Paul und Vincent Cassel („Jason Bourne“) dazu. Produziert wird die Serie von Jonathan Nolan, Lisa Joy und J.J. Abrams („Star Wars“).