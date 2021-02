Warner Bros. plant hoch budgetiertes Free-2-Play-Spiel

Im Netz kursieren neue Hinweise auf ein hoch budgetiertes Videospiel vom Entertainment-Giganten Warner Bros. Entertainment.

Im Detail ist eine Stellenausschreibung im Netz aufgetaucht, die direkt auf ein neues Spiel von Warner Bros. verweist. Aber was plant das Unternehmen da nur? Es ist die Rede von einem AAA-Spiel und einem Free-2-Play-Modell.

Bislang ist noch gänzlich unbekannt, für welches Spiel sie neue Belegschaft suchen. Allerdings sind diese wenigen Details sehr eindeutig.

Die Sichtung stammt von Jobeinträgen, die von Warner Bros. Games San Diego auf der entsprechenden Karrierewebseite vorgenommen wurden. Hier heißt es unter anderem, dass sie Game Systems Designer suchen und das Spiel sei:

„a new AAA, free-to-play, cross-platform game“

Während die Budgetierung mit der AAA-Klausel und das Geschäftsmodell mit Free-2-Play relativ eindeutig sind, ist ebenfalls klar, dass der Titel dann wohl für den PC und für verschiedene Konsolen erscheinen dürfte. Ansonsten wäre die Klausel Cross-Plattform wohl nicht gegeben.

Charaktere mit Fähigkeiten?

Unklar hingegen ist, um was für ein Spiel es sich am Ende genau handelt. Obgleich es bereits die wildesten Spekulationen im Netz gibt, was es werden könnte, ist bis jetzt noch gar nichts sicher oder bekannt.

In einer weiteren Stellenausschreibung zum Senior Combat Designer heißt es jedenfalls, dass „verschiedene, einzigartige und ausbalancierte Fähigkeiten und Move-Sets bei multiplen Charakteren“ eine Rolle spielten.

So könnte es sich also um Klassen oder Charaktere handeln, die jeweils spezifische Fähigkeiten vorweisen. Sowas kennen wir beispielsweise aus Overwatch.

Falls es diesbezüglich offizielle Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de. Bis dahin sollten wir die Spekulationen und Gerüchte mit Vorsicht genießen.