Wann kommt Encanto kostenlos auf Disney Plus?

Disney Plus beschert euch dieses Jahr ein buntes und herzerwärmendes Weihnachtsfest. Der Streaming-Dienst bringt nämlich das Animations-Abenteuer Encanto in die heimischen Wohnzimmer. Und das kurz nach Veröffentlichung in den Kinos.

Wann kommt Encanto zu Disney Plus?

Normalerweise dauert es um die zwei Monate, bis ein Disney-Film nach Kino-Release auch auf Disney Plus veröffentlicht wird. Für Disney-Plus-Mitglieder wird es dieses Weihnachten jedoch eine besondere Bescherung geben. Ab dem 24. Dezember 2021 könnt ihr den neuesten Animationsfilm von Disney zu Hause streamen.

Braucht ihr einen VIP-Zugang für Encanto?

Genau einen Monat nach seiner Kinoveröffentlichung wird der Musical-Film beim Streaming-Dienst zu haben sein. Für andere frühzeitige Disney-Plus-Veröffentlichungen wie beispielsweise „Black Widow“ oder „Raya und der letzte Drache“ waren anfangs extra VIP-Zugänge nötig, um diese Filme sehen zu können. Bei „Encanto“ zeigt sich Disney spendabel und verzichtet auf eine Zusatzzahlung. Somit könnt ihr den Musical-Film mit eurem normalen Disney-Plus-Zugang ansehen.

Worum geht es in Encanto?

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen und kinderfreundlichen Familienfilm für Heiligabend seid, dann macht ihr mit „Encanto“ nichts falsch. In diesem Disney-Animationsfilm geht es um eine magische Familie, die Madrigals. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Mirabel, die als einzige in ihrer Familie keine magischen Fähigkeiten hat.

Für die Familie ist das Haus „Encanto“ nicht nur ein Ort des Zusammentreffens, sondern auch der Ursprung von deren Kräften. Als das Haus eines Tages in Gefahr gerät, ist es ausgerechnet an Mirabel ihre Familie und die Magie zu retten.

Der 60. Animationsfilm von Disney entführt die Zuschauer zum ersten Mal nach Kolumbien und zeigt dessen bunte und wundervolle Kultur. Kleine und große Disney-Fans werden mit „Encanto“ sicherlich eine schöne Zeit haben.