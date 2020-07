Valorant: Replay- und Geschenke-System kommt, wie viele Radiant-Spieler gibt es?

Es wird also auch in Zukunft im schlechtesten Fall passieren, dass ihr drei- oder viermal hintereinander dieselbe Map spielt. Denn so sieht der Alltag in Valorant aktuell aus. Die Spieler sind diesbezüglich hochgradig unzufrieden, aber eine Änderung ist demnach nicht in Sicht.

Doch dabei wird es wohl nicht bleiben. Neben dem Replay-System soll zudem ein Geschenk-System folgen. Ähnlich wie in League of Legends könntet ihr mit solch einem Feature eure Freunde mit kleinen Überraschungen erfreuen. Wenn ihr jemanden beispielsweise einen Skin wie den Drachen-Skins aus der Elderflame-Reihe kaufen möchtet, weil dieser zum Beispiel kein Geld oder Geburtstag hat, wäre solch ein Ingame-Geschenk mit dem neuen System möglich.

Der Taktik-Hero-Shooter Valorant von Riot Games wird wohl bald ein Replay-System erhalten, mit dem ihr eure Glanzleistungen noch einmal Revue passieren lassen könnt. Via Ask Valorant, einer wöchentlichen Q&A mit den Entwicklern des Studios, geben sie den entsprechenden Hinweis.

BELIEBTE NEWS

Minecraft: Welt und Seed des Startbilschirms entdeckt, nach fast 10 Jahren

The Last of Us 2: Habt ihr dieses Supernatural-Easter Egg entdeckt?

Twitch: Die erfolgreichsten Streamer der Welt – Top 10 im Juli 2020

MediaMarkt: 3 Spiele für 47,77€ – egal ob Switch, PS4, PC oder Xbox!

Cheats für GTA 5: Alle Codes für Unsterblichkeit, Waffen und Fahrzeuge

The Last of Us 2: Ein Ende so treffend wie gefährlich

Sly Cooper in Ghost of Tsushima: So bekommt ihr das Outfit des legendären Diebes (Trophäen-Guide)

Ihr könnt Cyberpunk 2077 beenden ohne die Hauptmission abzuschließen

Welche PS Plus-Spiele wünscht ihr euch für August 2020?

Cursed: So positiv reagieren die Zuschauer auf die Witcher-Alternative

TRENDS

Cyberpunk 2077 Rollenspiel

The Last of Us 2 Action-Adventure

Resident Evil 3 Survival-Horror

Final Fantasy 7 Remake Action-RPG

Pokémon Schwert und Schild Rollenspiel

Zelda: Breath of the Wild 2 Rollenspiel

GTA 6 Open-World-Action