Ende September erscheint exklusiv für PlayStation 4 und PlayStation 5 das Action-RPG Valkyrie Elysium. Wir durften eine ausführliche Demoversion des Spiels auf dem Square Enix Plays 2022-Event in London anspielen und verraten euch in unserer Preview, warum uns hier ein richtiger Geheimtipp erwarten dürfte.

Verhindert das Ende der Welt!

Im kommenden Titel schlüpfen wir in die Rolle einer Walküre, die von Allvater Odin mit einer wichtigen Mission beauftragt wird: Sie muss den Weltuntergang verhindern. Ragnarök, die Götterdämmerung steht bevor, was das Ende aller Zeiten bedeutet.

Auf ihrer Reise durch Midgard, die Menschenwelt, soll die noch namenlose Walküre jedoch allmählich der Wahrheit auf die Schliche kommen und ihren Auftrag wohl dementsprechend hinterfragen. In London konnten wir uns das Tutorial und das komplette erste Kapitel des Games ansehen, doch von der Story von „Valkyrie Elysium“ haben wir leider kaum etwas mitbekommen.

Während unserer Zeit mit der Demo bekamen wir zwar ein paar Dialoge und kurze Zwischensequenzen zu sehen, doch einen Ersteindruck zur Story erlauben wir uns an dieser Stelle noch nicht. Dafür hatten wir die Gelegenheit, uns ausgiebig mit dem vielversprechenden Kampfsystem des Games zu befassen.

Ein befriedigendes Kampfsystem

Meistens kämpften wir uns durch verschiedene recht lineare Level. Der Pfad war stets klar ersichtlich und verlaufen entsprechend quasi ausgeschlossen. Ähnlich überraschungsarm mutet auf den ersten Blick das Move-Repertoire unserer Spielfigur an, denn ihre Standardaktionen zählen zum Genre-Standard. Diese umfassen neben Schwerthieben auch Blocks und einen Dash, also ein schneller Ausweichschritt.

In den Kämpfen kann die Walküre auch Magie einsetzen © Square Enix/Soleil

Doch das Entwicklerteam von „Valkyrie Elysium“ bringt eigene Ideen ein. Hierzu zählt beispielsweise die Möglichkeit, sich an Gegner heranzuziehen, um so den Raum zwischen sich und dem Feind schnell zu überbrücken. Darüber hinaus kann unsere Walküre verschiedene Magiekräfte einsetzen. Diese unterschiedlichen Optionen griffen während unserer Zeit mit der Demo bereits wunderbar ineinander.

Das liegt vor allem daran, dass die Gegner, gegen die wir kämpfen durften, oftmals anfällig für bestimmte Attacken waren.

Einigen war besser mit dem Schwert beizukommen, während wir andere zunächst mit unseren übernatürlichen Fähigkeiten bearbeiten mussten. So wurden wir vom Spiel dazu angehalten, regelmäßig unsere Angriffe zu variieren, was einfach großen Spaß machte!

Die Walküre ist im Kampf ziemlich flink unterwegs © Square Enix/Soleil

Besonders interessant war es, wenn wir beispielsweise Blitzmagie gegen mehrere Gegner auf einmal eingesetzt haben. Standen unsere Feinde nah beieinander, sprangen die Blitze auf ihre Nachbarn über und paralysierten diese. Somit hatten wir freie Bahn, um sie im Nahkampf zu erledigen. Ebenfalls zum Spielspaß trägt der Hit-Counter bei, der rechts neben der Walküre mitläuft.

Zu sehen, wie wir 100 oder sogar 200 Treffer in einem Scharmützel landen konnten, war ein tolles Gefühl und hielt unsere Motivation konstant oben.

Für erfolgreiche Kämpfe werden wir in „Valkyrie Elysium“ Genre-typisch mit Erfahrungspunkten belohnt, für die wir in insgesamt drei übersichtliche Skill-Trees unsere Kräfte und Fähigkeiten verbessern können, etwa mit Extra-HP. Wirklich schick!

Der Hit-Counter motivierte uns ordentlich in den Kämpfen © Square Enix/Soleil

Das Kampfsystem des Action-RPGs hat auf uns schon einen sehr runden Eindruck gemacht und uns derart in seinen Bann gezogen, dass die Zeit mit der Demo wie im Flug verging. Noch lässt sich zwar nicht abschätzen, ob diese Mechaniken hinsichtlich ihrer Komplexität letztendlich auch mit Actionspiel-Schwergewichten wie „Devil May Cry“ mithalten können werden, doch wir sind sehr positiv gestimmt.

Ein schicker Cel-Shading-Artstyle

Der Grafikstil konnte uns ebenfalls von sich überzeugen, denn dieser ist ein durchaus interessanter Mix aus einer eher realistischer Umgebungsgrafik und einem dezenten Cel-Shading-Look. Gerade die Charaktermodelle, allen voran das unserer Walküre, sind wunderbar gelungen und glänzen mit vielen Details.

Das Charaktermodell der Walküre ist wirklich äußerst schick © Square Enix/Soleil

Allerdings gibt es hinsichtlich der Technik auch noch ein paar Baustellen, um die sich das Entwicklerteam idealerweise kümmern sollte. So schick die Charaktere auch sind, so altbacken schauen einige Texturen in der Spielwelt aus. Ein paar Animationen könnten noch etwas Feinschliff vertragen. Obwohl es bis zum Release knapp werden dürfte, sollten sich diese Probleme notfalls mit Patches beheben lassen.

Genauso wie einige unserer Kollegen hatten auch wir „Valkyrie Elysium“ bis zum Square Enix Plays 2022-Event nicht wirklich auf dem Schirm.

Doch nun ist dem Titel unsere Aufmerksamkeit sicher und wir hoffen, dass auch ihr den Titel nach unserer Preview genau im Blick behalten werdet, denn das Action-RPG hat mit seinem tollen Kampfsystem das Zeug dazu, ein waschechter Geheimtipp zu werden!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wir listen euch im Folgenden einige Links auf, über die ihr das Spiel vorbestellen könnt:

„Valkyrie Elysium“ erscheint am 29. September 2022 exklusiv für PlayStation 4 und PlayStation 5. Am 11. November 2022 folgt eine PC-Version des Games (via Steam). Im PlayStation Store steht gegenwärtig eine Demo-Version des Action-Rollenspiels zum Download bereit.