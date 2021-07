Uncharted-Film: Nathan Fillion bricht sein Schweigen über Nathan Drake-Besetzung

Derzeit entsteht bei Sony eine erste Verfilmung der erfolgreichen Videospielreihe Uncharted. Während die Produktion mit Spidey-Darsteller Tom Holland als junger Nathan Drake voranschreitet, spaltet der kommende Kinofilm noch immer die Fangemeinde. Während sich die einen auf die Adaption der Naughty Dog-Spiele freuen, zeigen sich andere noch immer unzufrieden mit der Besetzung von Tom Holland.

So haben viele Fans lange vor der Produktion schon den Schauspieler Nathan Fillion (Firefly, Castle, The Rookie) für die Rolle favorisiert. Er selbst ist bekennender Fan der Reihe und hat sogar einen „Uncharted“-Kurzfilm als Nathan Drake gedreht, das noch einmal den Beweis lieferte, wie gut er in die Rolle passt. Fans haben zudem ein beeindruckendes Deep-Fake-Video mit Fillion als Drake veröffentlicht. Doch es kam alles anderes.

Nathan Fillion freut sich auf den Uncharted-Film

Jetzt spricht Fillion erstmals über den Erfolg seiner Drake-Darstellung im Kurzfilm und räumt mit einigen Gerüchten auf. Im Interview zeigt sich der Schauspieler, der als nächstes in James Gunns The Suicide Squad (Kinostart: 5. August 2021) mitspielt, professionell genug, um seine Enttäuschung darüber zu verstecken, dass er selbst die Rolle im „Uncharted“-Film nicht spielen durfte.

Vielmehr freue er sich auf den Film mit Tom Holland und Mark Wahlberg als Sully, die erstmals die Origin-Story des jungen Drake erzählt:

„Ich bedaure nur, dass wir so sehr, sehr lange warten mussten, bis jemand etwas tut, damit wir tatsächlich einige Uncharted-Sachen sehen dürfen. Ich bin ziemlich gespannt, was sie damit machen. Ich liebe Filme und diese Jungs haben uns nie im Stich gelassen. Tom Holland, komm schon, Mark Wahlberg. Wir werden eine tolle Zeit haben“, so Fillion.

Nathan Drake in Uncharted 4 © SIE/Naughty Dog

Origin-Story von Nathan Drake mit vielen Bezügen zu den Games

Sony arbeitet seit einigen Jahren schon an einer Adaption der beliebten Reihe. Nach zahlreichen Drehbuchfassungen und diversen Regisseuren, hat sich das Filmstudio schließlich dazu entschieden, keine direkte Spielvorlage zu verfilmen, sondern vielmehr die nie gezeigte Vorgeschichte von Drake und seine ersten Abenteuer. Fans dürfen sich dennoch auf zahlreiche Hinweise und Easter Eggs zur Spielreihe freuen.

Erst kürzlich wurden neue Bilder zum Film veröffentlicht, die die beiden Abenteurer scheinbar in einer Kirche zeigen, wo sie etwas suchen. Auf weiteren Abbildungen sind ein mysteriöses goldenes Kreuz und eine Karte zu sehen. Mit Drakes und Sullys ikonischen Outfits etwa aus Uncharted 3, gibt es weitere Parallele zu den Spielen zu entdecken.

Der Starttermin wurde aufgrund der Corona-Kriese bereits mehrfach verschoben, neuer Kinostart-Termin ist für den 18. Februar 2022 geplant. Ein erster Trailer lässt aber noch auf sich warten.

Derweil verstärken sich die Gerüchte darüber, dass nach dem letzten Titel Uncharted 4: A Thief’s End und dem Spin-off Uncharted: The Lost Legacy bereits die Arbeit an einem neuen Game begonnen hat.

