Sony wird am Ende dieses Monats die neuen PlayStation Plus-Spiele für Mai 2021 bekannt gegeben. Welche Spiele dies sein werden, ist bis jetzt zumindest noch nicht bekannt.

PS Plus Juni 2021: Eure Wunsch-Games

In unserer monatlichen Umfrage möchten wir von euch gerne wissen, welche Gratis-Games ihr euch für Mai 2021 bei PS Plus wünscht. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr an unserer Umfrage teilnehmen und eure Wunschspiele auswählen.

Hinweis: Solltet euer Wunschtitel in der folgenden Umfrage nicht auftauchen, schreibt uns als Alternative doch gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.

Umfrage: Welche PS Plus-Spiele für Mai 2021? Umfrage: Welche PS Plus-Spiele für Mai 2021? Assassin's Creed Odyssey FIFA 21 Battlefield 5 Uncharted: The Lost Legacy The Witcher 3: Wild Hunt Outlast 2 The Forest The Last Guardian A Way Out God of War It Takes Two Nier Automata Resident Evil 2 (Remake) Minecraft PUBG ARK: Survival Evolved Ghost of Tsushima DayZ Ghost Recon: Wildlands DOOM Eternal Marvel's Spider-Man Miles Morales Resident Evil 3 (Remake) Assassin's Creed Origins



Was ist PS Plus eigentlich?

Bei PlayStation Plus handelt es sich um ein kostenpflichtiges Abonnement, das die Funktionen eures PSN-Kontos erweitert, damit ihr alles aus eurer PlayStation 4 herausholen könnt. Diese Vorteile erhaltet ihr durch eine Mitgliedschaft bei PS Plus:

Online-Multiplayer

Monatliche Spiele

Automatischer Download von Spiel-Patches im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf komplette Testversionen, Demos und öffentliche Betas.

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store – halte nach dem PlayStation Plus-Logo Ausschau:

Solltet ihr PlayStation Plus bislang noch nicht ausprobiert haben, könnt ihr euch hier eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erwerben:

Beachtet: Wenn ihr den Dienst im Rahmen einer kostenlosen Testversion ausprobieren könnt, vergesst nicht die automatische Verlängerung des Abonnements vor Ende der kostenlosen Testversion zu deaktivieren.