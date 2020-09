Dontnods Twin Mirror hat Release-Datum und Gameplay-Trailer erhalten

Nachdem die französischen Entwickler von Dontnod uns erst kürzlich mit dem Episoden-Abenteuer Tell Me Why beehrt haben, folgt noch in diesem Jahr die Veröffentlichung des psychologischen Thrillers Twin Mirror. Inzwischen ist das Release-Datum bekannt und ein neuer Gameplay-Trailer erschienen.

Twin Mirror: Release-Termin und Gameplay-Trailer

Mit „Twin Mirror“ erwartet uns ein weiteres narratives Abenteuer der Life is Strange-Macher und der erste selbst gepublishte Titel des Studios. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen die Fähigkeiten und der Gedankenpalast des ehemaligen investigativen Journalisten Sam Higgs.

In dem neu veröffentlichten Gameplay-Trailer erhaltet ihr einen intensiveren Einblick in das Spielgeschehen:

Wann erscheint das Spiel? Als Release-Datum steht nun der 1. Dezember 2020 offiziell fest. An diesem Tag erscheint „Twin Mirror“ für Xbox One, PS4 und für PC im Epic Games Store.

Im Epic Games Store winkt außerdem ein digitaler Vorbestellerbonus in Form des digitalen Original-Soundtrack.

Worum geht es in Twin Mirror?

Als Sam Higgs zu einer Beerdigung in seine Heimatstadt zurückkehrt, wird er in dramatische Ereignisse verwickelt. Um den aufkommenden Geheimnissen auf den Grund zugehen, nutzt er seine investigativen Analyse-Techniken in Form seines persönlichen Gedankenpalasts.

Was ist der Gedankenpalast? An diesem sicheren Rückszugsort können die Spieler die verschiedenen Aspekte von Sams Persönlichkeit entdecken. Mit dieser Gameplay-Mechanik können Spieler seine Vergangenheit erleben und verschiedene Szenarios simulieren. Außerdem untersuchen wir hiermit die Umgebung, sammeln Hinweise und sagen Geschehnisse voraus.

In Sams Gedankenpalast findet ein großer Teil des Spiels statt. © Dontnod

Gleichzeitig besitzt Sam ein nur für ihn sichtbares Double. Das Double ist eine Repräsentation seiner empathischeren und sozialeren Seite. Mit ihm kann sich Sam besser durch die Gesellschaft und soziale Interaktionen bewegen, da ihm sein eigentümliches Wesen dabei häufig im Weg steht.