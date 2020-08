Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2: Das ist der epische Launch-Trailer

Bald ist es soweit: Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 Remaster steht in den Startlöchern und feiert in wenigen Tagen seinen Release auf PS4, Xbox One und PC. Passend zur nahenden Veröffentlichung ist nun der Launch-Trailer erschienen, der, natürlich untermalt mit der passenden Musik, richtig Nostalgie-Laune auf die Neuauflage des ikonischen Games macht:

Die Inhalte des Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Remaster

Die alteingesessene Community der ersten Tony Hawk’s Games war über die Ankündigung des Remasters mehr als erfreut. Kein Wunder: Immerhin bietet das neue „Tony Hawks Pro Skater 1 + 2“ alles, was Spieler einst an dem Titel geliebt haben – und nun in erweiterter und verbesserter Form serviert bekommen. Zu den neuen, alten Inhalten zählen:

HD-Qualität und komplett überarbeitete Charaktere , Levels und Tricks

neben legendären Tony Hawk , die gesamten ursprünglichen Profi-Skater sowie neue Profis

gesamter ikonischer Soundtrack + 37 neue Songs

ikonisches, beliebtes Handling der Reihe ist zurück

ursprüngliche Spielmodi enthalten + neue 2-Spieler-Modi

verbesserten Funktionen bei Create-A-Park und Create-A-Skate

Online-Multiplayer + weltweite Bestenlisten

Auch das Roswell-Level mit dem ET-Easter Egg ist am Start. © Vicarious Visions/Activison

Wann erscheint das Tony Hawk’s Remaster? Das Doppelpack erscheint am 4. September 2020 für Konsolen und PC und kann bereits jetzt vorbestellt werden:

