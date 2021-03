Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy wurde vom Microsoft Store geleakt

Es scheint ganz so, dass bereits in Kürze eine Definitive Survivor Trilogy zu den aktuellen Reboot-Ablegern der Tomb Raider-Reihe erscheinen wird. Diese Information kommt aus einem Leak, der dem Xbox Store entstammt. Die Definitive Survivor Trilogy war dort für kurze Zeit gelistet, mittlerweile ist der Eintrag wieder entfernt worden. Es ist davon auszugehen, dass die Sammleredition in Kürze offiziell angekündigt wird.

Release der Tomb Raider: Definitive Survivor Edition in Kürze?

Dem Leak nach zu urteilen wird Tomb Raider: Definitive Survivor Edition bereits am 18. März 2021 erscheinen. Darin enthalten sind Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider sowie alle DLCs, die für die Spiele von Entwickler Crystal Dynamics und Eidos Montreal seit dem Release des ersten Reboot-Ablegers im Jahr 2013 veröffentlicht wurden. Neue Inhalte werden demnach nicht mitgeliefert.

„Folgt Lara auf ihrer prägenden Reise durch die Welt, angefangen in Tomb Raider, gefangen auf der abgelegenen Insel Yamatai vor der Küste Japans, bis zur rauen sibirischen Tundra, die ein unsterbliches Geheimnis in Rise of the Tomb Raider verbirgt, und schließlich in die Gebirgslandschaft von Peru, um eine katastrophale Kraft in Shadow of the Tomb Raider aufzudecken.“

Versprochen werden dutzende Stunden „atemberaubender Erkundung, herausfordernder Rätsel“ und einem Überlebenskampf mit Lara, der sie zu der Abenteuerin macht, die sie in den später spielenden Ablegern schließlich ist.

Auf der Produktseite im Microsoft Store wurde die Edition bislang lediglich für PS4, Xbox One und PC angekündigt. Wir gehen davon aus, dass diese Trilogie erscheinen wird, um das 25-jährige Jubiläum der Reihe zu feiern. Möglicherweise wird Publisher Square Enix in diesem Rahmen sogar einen neuen Teil der Tomb Raider-Reihe enthüllen.