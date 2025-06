Tom Felton kehrt als Draco Malfoy in Harry Potter und das verwunschene Kind zurück

Tom Felton, der britische Schauspieler, der vielen als Draco Malfoy aus den Harry Potter-Filmen bekannt ist, kehrt zu seiner ikonischen Rolle zurück. Doch anders als viele vielleicht erwarten, wird er nicht auf der Leinwand, sondern auf der Bühne zu sehen sein. Felton wird in der Broadway-Produktion von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ die Rolle des Draco Malfoy übernehmen. Diese Nachricht kommt zu einer Zeit, in der die Harry-Potter-Welt durch die Entwicklung einer neuen HBO-Serie mit einem komplett neuen Cast in Aufruhr versetzt wurde.

Tom Feltons Rückkehr zu Harry Potter

Was macht Tom Feltons Rückkehr so besonders? Diese Entscheidung ist bemerkenswert, da Felton der erste Schauspieler aus der ursprünglichen Filmreihe ist, der in der Broadway-Version des Stücks auftritt. „Harry Potter und das verwunschene Kind“ spielt 19 Jahre nach den Ereignissen der ursprünglichen Serie und zeigt Draco Malfoy als erwachsenen Mann. Felton hat in einem Statement seine Freude ausgedrückt, wieder in die Fußstapfen dieses Charakters zu treten. Er nannte es eine „vollkommene Kreisbewegung“ und ist begeistert, die Geschichte von Draco weiterzuerzählen.

Die Broadway-Produktion wird im Lyric Theatre in New York City stattfinden. Felton wird vom 11. November 2025 bis zum 22. März 2026 auf der Bühne stehen. Diese Aufführung verspricht, nicht nur Fans der Bücher und Filme, sondern auch Theaterliebhaber zu begeistern.

Ein Blick auf „Harry Potter und das verwunschene Kind“

Worum geht es in „Harry Potter und das verwunschene Kind“? Das Stück ist im Wesentlichen die achte Geschichte im Harry-Potter-Universum, geschrieben von Jack Thorne, basierend auf einer Idee von J.K. Rowling. Es folgt Albus Severus Potter, dem Sohn von Harry Potter, der Schwierigkeiten hat, im Schatten seines berühmten Vaters zu leben. Das Stück wurde ursprünglich als Zweiteiler inszeniert, aber in jüngerer Zeit zu einem einzigen 3,5-stündigen Theaterstück umgearbeitet, um ein breiteres Publikum anzusprechen.

Seit seiner Erstaufführung in London im Jahr 2016 hat das Stück weltweit Anerkennung gefunden und zahlreiche Preise gewonnen, darunter den Olivier Award und den Tony Award für das beste neue Stück. Die Produktion in New York ist nur eine von vielen, die seitdem weltweit aufgeführt wurden.

Tom Feltons Karriere und seine Gedanken zur Serie

Wie steht Tom Felton zur neuen HBO-Serie? Während Felton seine Rolle als Draco auf der Bühne wieder aufleben lässt, hat er auch seine Gedanken zur geplanten HBO-Neuauflage von Harry Potter geäußert. Er zeigt sich offen und positiv gegenüber den neuen Darstellern, die in die Fußstapfen der originalen Charaktere treten werden. Felton hat sogar angedeutet, dass er gerne als Statist in der Serie auftauchen würde, um die neuen Schauspieler zu überraschen und zu unterstützen.

Feltons Engagement für die Harry-Potter-Welt und seine Bereitschaft, sich auf neue Abenteuer in diesem Universum einzulassen, zeigt seine anhaltende Leidenschaft für die Rolle, die ihn berühmt gemacht hat. Sein Auftritt in „Harry Potter und das verwunschene Kind“ wird sicher ein Highlight für Fans weltweit sein.

