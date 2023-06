The Witcher auf Netflix: Wer ist Istredd?

The Witcher ist zurück: Die ersten Folgen der dritten Staffel der Netflix-Serie mit Henry Cavill als Hexer Geralt kann jetzt endlich gestreamt werden. Vielleicht habt ihr aber keine Zeit, vorher nochmal die beiden anderen „The Witcher“-Staffeln zu schauen oder fragt euch ganz allgemein: Wer ist eigentlich Istredd und was hat er bisher in der Netflix-Serie so angestellt?

Netflix‘ The Witcher Staffel 3 ist da: Das ist Istredd

Istredd ist ein mächtiger Zauberer, der in den ersten beiden Staffeln „The Witcher“ auf Netflix eine ziemlich große Rolle gespielt hat. Er ist ein Mensch und Archäologe, stammt aus den Nördlichen Königreichen und gehört der Bruderschaft der Zauberer an. Stregobor ist sein Mentor.

Wer spielt ihn? In der Netflix-Serie „The Witcher“ wird Istredd von Royce Pierreson verkörpert. Auf Deutsch verleiht ihm Fabian Oscar Wien die Synchronstimme.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Lover von Yennefer: Istredd lernt Yennefer schon sehr früh und noch vor ihrer Verwandlung kennen. Sie teleportiert sich zufällig zu ihm in die Ruinen von Aretusa, wo sich die beiden später wieder treffen. Istredd liebt Yennefer nicht nur für ihr Äußeres oder ihre Macht an irgendwelchen Höfen, sondern dafür, wer sie ist.

Istredd verrät Yennefer: Im Lauf der ersten beiden Staffeln stellt sich heraus, dass Yennefers echter Vater ein Halbelf ist. Genau diesen Umstand teilt Istredd seinem Mentor Stregobor mit, wodurch ihr die klassische Initiation und Transformation verwehrt bleibt. Istredd bietet Yennefer eine Wiedergutmachung an und an seiner Seite zu leben, aber sie lehnt ab.

Beide treffen sich wieder: Jahre später treffen sich Yennefer und Istredd unter anderen Umständen wieder. Yennefer will nun wieder ein gemeinsames Leben mit Istredd, der lehnt jedoch ab und zeigt sich wenig begeistert von Yennefers Entwicklung. Er habe dank Stregobor die Schönheit seiner Arbeit erkannt.

Istredd und Geralt treffen ebenfalls aufeinander: Gemeinsam erkunden der Zauberer und der Hexer den Monolith von Cintra. Dabei stoßen sie auf einige Erklärungen zum Zusammenhang der Monolithen mit der Sphärenkonjunktion und die Herkunft von Ciri.

Geralt traut Istredd nicht und will ihm nicht verraten, woher er weiß, dass Monster und Monolithen in Verbindung stehen. Istredd offenbart dem Hexer allerdings, dass er eigentlich nur nach Cintra gekommen ist, um nach Yennefer zu suchen – offenbar hat er es sich doch noch einmal anders überlegt.

Unterschied zu den Büchern: In der Romanvorlage zu der Netflix-Serie und den Videospielen gestaltet sich die Angelegenheit etwas anders. Istredd spielt eine sehr viel kleinere, unwichtigere Rolle. Zwischen ihm und Geralt kommt es beinahe zu einem Duell um Yennefer, aber die Magierin beendet kurzerhand die Beziehung zu beiden Männern.

Wenn ihr euch jetzt fragt, wann Part 2 der dritten Staffel von The Witcher kommt, haben wir hier einen entsprechenden PlayCentral-Artikel für euch vorbereitet.

Was haltet ihr von Istredd in der Netflix-Verfilmung von The Witcher? Welche Charaktere findet ihr am spannendsten?