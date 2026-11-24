Mit The Witcher 4 steht CD Projekt RED vor einer großen Herausforderung: Nach dem durchschlagendem Erfolg von The Witcher 3: Wild Hunt soll mit Ciri nicht nur eine neue Hauptfigur eingeführt, sondern auch eine deutlich gewachsene Fangemeinde angesprochen werden.

In aktuellen Interviews haben die Entwickler weitere Details zur erzählerischen Ausrichtung, zu Ciris Persönlichkeit und zum Anspruch an das Rollenspiel verraten. Dabei erteilen sie auch Befürchtungen eine Absage, die Hexer-Reihe könnte zugunsten eines größeren Publikums an ihren Ecken und Kanten verlieren.

The Witcher 4: Ciri tritt aus Geralts Schatten

Im Mittelpunkt des kommenden Abenteuers steht erstmals Ciri anstelle von Geralt von Riva. Mit dem Wechsel der Hauptfigur soll sich auch die erzählerische und spielerische Ausrichtung der Reihe verändern.

PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Wie Marcin Blacha, Vice President of Story bei CD Projekt RED, kürzlich im Gespräch mit Inven Global erklärte, besitzt Ciri ein wesentlich impulsiveres Temperament als ihr Ziehvater. Während Geralt häufig ruhig und überlegt agiert, lässt sich Ciri stärker von ihren Gefühlen leiten. Sie ist hitzköpfiger und verbirgt ihre Emotionen weniger.

„Ciri ist nicht so ruhig und gefasst wie Geralt und verbirgt ihre Gefühle auch nicht besonders gut. Sie ist deutlich temperamentvoller und trifft Entscheidungen häufig emotional. Dieser Unterschied verändert vieles.“

Das soll unmittelbare Auswirkungen auf die Gestaltung der Quests haben. Spieler sollen Konflikte nicht mehr ausschließlich aus einer vergleichsweise distanzierten Perspektive beurteilen, sondern stärker emotional in die jeweiligen Situationen eingebunden werden.

„Wenn man Geralt spielt, agiert man eher wie ein Schiedsrichter, der beurteilt, wie eine Situation gelöst werden sollte. Spielt man hingegen Ciri, ist man durch ihre persönliche Perspektive viel stärker in die Geschichte eingebunden.“

Laut Blacha verändert Ciris Persönlichkeit deshalb auch die Art und Weise, wie Aufgaben aufgebaut sind und welche Entscheidungen sich daraus ergeben. „The Witcher 4“ soll somit nicht einfach die bekannten Abenteuer von Geralt mit einer anderen Hauptfigur wiederholen.

Netflix-Serie bringt neue Zielgruppe

Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus der gewachsenen Popularität des Franchise. Während sich die Entwickler bei „The Witcher 3“ vor allem an klassische Rollenspiel-Fans richteten, ist das Universum inzwischen durch die Netflix-Serie, Comics und Brettspiele einem wesentlich größeren Publikum bekannt.

CD Projekt RED möchte deshalb auch Menschen erreichen, die bislang keinen direkten Kontakt mit den Videospielen hatten.

„Dennoch haben wir nicht die Absicht, die Inhalte zu verwässern oder unsere Ansprüche herunterzuschrauben. Wir wollen – und müssen – ein echtes Rollenspiel erschaffen, in das sowohl Hardcore- als auch Gelegenheitsspieler eintauchen können“, betont Blacha jedoch.

Narrative Director Philipp Weber ergänzte, dass die charakteristischen Ecken und Kanten der Reihe unbedingt erhalten bleiben müssten. Würde man diese für ein größeres Publikum entfernen, verlöre „The Witcher“ letztlich seine eigene Identität.

Externer Inhalt von YouTube Beim Anzeigen wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt. Die Freigabe gilt nur für diese Einbettung. YouTube-Inhalt anzeigen Extern öffnenDatenschutzerklärung Nicht geladen

Quests sollen mehr spielerische Freiheit bieten

Auch bei der Gestaltung der Nebenmissionen wollen die Entwickler an die Stärken des Vorgängers anknüpfen und gleichzeitig neue Wege gehen. Weber zufolge sollen die Erfahrungen aus Cyberpunk 2077 stärker einfließen. Dort konnten unterschiedliche Charakterentwicklungen und Spielweisen zahlreiche Lösungswege eröffnen. Vergleichbare Möglichkeiten sollen auch in „The Witcher 4“ eine größere Rolle spielen.

Dabei bleibt ein Grundsatz bestehen: Jede Quest soll ein eigenes Erlebnis bieten, unabhängig davon, ob es sich um eine kurze Nebenaufgabe oder eine umfangreiche Geschichte handelt. Einprägsame Figuren, ungewöhnliche Situationen und schwierige Entscheidungen sollen weiterhin den besonderen Reiz ausmachen.

Veröffentlichung frühestens 2028?

Die Aussagen der Entwickler machen deutlich, dass CD Projekt RED nicht einfach den Erfolg von „The Witcher 3“ wiederholen möchte. Vielmehr soll der vierte Teil eine eigenständige Weiterentwicklung darstellen, ohne die erzählerischen Wurzeln der Hexer-Saga aufzugeben.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht weiterhin aus. Aktuell wird mit einem Release frühestens 2028 gerechnet. Bis dahin bleibt abzuwarten, wie konsequent das Studio seine ambitionierten Vorstellungen umsetzen kann.

Die jüngsten Interviews zeigen jedoch, dass Ciri nicht einfach Geralts Platz einnehmen soll. Mit ihr könnte sich auch die Art verändern, wie Spieler die moralischen Grauzonen der Hexer-Welt erleben.

Öffnet in einem neuen Tab