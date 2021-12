The Texas Chain Saw Massacre: Neuer asymmetrischen Multiplayer-Titel offiziell angekündigt

Das Entwicklerstudio Gun Interactive, das seinerzeit für den asymmetrischen Multiplayer-Titel Friday the 13th: The Game verantwortlich war, hat während der Pre-Show der Game Awards 2021 einen ersten Teaser ihres neuesten Projekts enthüllt: Texas Chain Saw Massacre.

Dabei handelt es sich ebenfalls um einen asymmetrischen Multiplayer-Titel, der sich entsprechend ganz ähnlich wie der vorherige Titel des Studios spielen dürfte. So schlüpft ein Spieler in die Rolle des Killers, der die Gruppe aus Überlebenden suchen und ins virtuelle Jenseits befördern muss. Die Überlebenden müssen wiederum einen Weg finden, um dem Killer zu entkommen und letztendlich erfolgreich flüchten.

The Texas Chainsaw Massacre basiert auf dem Originalfilm

„The Texas Chain Saw Massacre“ soll dabei auf den Ereignissen des Originalfilms aus dem Jahr 1974 basieren. Spieler*innen dürfen sich also darauf freuen, zahlreiche Schauplätze aus dem Film interaktiv zu erleben

Ihr könnt euch also schon jetzt seelisch darauf einstellen, in der Ferne das Heulen einer Kettensäge zu vernehmen. Spätestens dann solltet ihr als (noch) Überlebender unbedingt eure Beine in die Hand nehmen und das Weite suchen.

„Es ist kein Geheimnis, dass das Original von The Texas Chain Saw Massacre wahrscheinlich mein Lieblingshorrorfilm ist. Die Chance zu haben, mit dem Team von Gun in die Welt dieser IP einzutauchen und mit Sumo zusammenzuarbeiten, um diese Vision zum Leben zu erwecken, war fast schon surreal. Ich kann es kaum erwarten, dass alle mehr von dem sehen, was wir machen“, so Ronnie Hobbs, Creative Director bei Gun Interactive.

„The Texas Chain Saw Massacre“ wird voraussichtlich 2022 für PS5, Xbox Series X/S sowie den PC erscheinen.