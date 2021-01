The Medium: Wie viel Spielzeit umfasst das Horrorspiel von Bloober Team?

In dem psychologischen Horrorspiel The Medium des polnischen Entwicklerteams Bloober Team schlüpft ihr in die Rolle der jungen Frau Marianne und erkundet zwei unterschiedliche Schauplätze – die reale Welt sowie deren spirituelles Gegenstück.

Auf eurem Streifzug durch ein verlassenes Hotelresort müsst ihr immer wieder zwischen den beiden Welten hin- und herwechseln, um unterschiedliche Rätsel zu lösen oder euch monströsen Verfolgern zu entledigen.

Das ist die Spielzeit von The Medium

Doch wie lange dauert der Trip? In unserem Test zu „The Medium“ sind wir den Dingen bis auf den Grund gegangen und haben das Horrorspiel vollständig durchgespielt. Dabei haben wir auf dem PC, der Xbox Series S sowie der Xbox Series X gezockt. Bis ihr die Credits am Ende des Games über den Bildschirm flimmern seht, vergehen rund 8 bis 10 Spielstunden.

Natürlich kommt es hierbei auf eure Spielweise an. Möchtet ihr möglichst alles über das mysteriöse Massaker in dem ehemaligen Hotelressort erfahren, solltet ihr eure Umgebung ganz genau absuchen und nach entsprechenden Hinweisen auf die Handlung Ausschau halten.

In The Medium seid ihr in zwei unterschiedlichen Welten unterwegs. © PlayCentral.de

Ihr könnt übrigens nicht nur in der realen oder spirituellen Welt unterwegs sein, sondern erlebt rund ein Drittel der Spielzeit von „The Medium“ im Dual-Reality-Gameplay. Hier steuert ihr Marianne auf der linken Seite bzw. oberen Hälfte eures Bildschirms durch die reale Welt, während ihr geisterhaftes Gegenstück auf der rechten bzw. unteren Bildschirmhälfte die Geisterwelt erkundet.

„The Medium“ erscheint am 28. Januar 2021 exklusiv für PC, Xbox Series X sowie Series S. Unseren Test zu dem Horrorspiel haben wir euch hier eingebunden.