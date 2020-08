The Lord of the Rings: Gollum – Erster Teaser-Trailer und Infos zum Gameplay

Bisher sah es mit Bildmaterial zum kommenden Mittelerdespiel The Lord of the Rings: Gollum von Daedalic Entertainment eher schlecht aus. Ab sofort steht allerdings ein erster Teaser-Trailer zur Verfügung, der uns einen visuellen Eindruck von dem Action-Adventure ermöglicht:

The Lord of the Rings: Gollum wie Prince of Persia

Bei den Kollegen von IGN wurde das neue Bild- und Videomaterial gemeinsam mit einem ausführlichen Interview veröffentlicht. Darin gibt der führende Spieledesigner Martin Wilkes außerdem etwas mehr über das Gameplay preis.

Dafür vergleich er das Abenteuer mit „Assassin’s Creed“-Vorgänger Prince of Persia, denn „The Lord of the Rings: Gollum“ mischt Stealth mit vertikalem Kletterparkour.

Wie gekämpft in Gollum? Nein. Gollum wird zwar fähig sein, Gegner lautlos auszuschalten, das soll jedoch ohne Waffen und deshalb auch sehr einfach sein. Heimliches und listiges Vorgehen liegen immerhin eher in Gollums Natur als große, actionreiche Fights.

Sméagol-Persönlichkeit und Gollum-Psyche

Das Wesen, das einem Hobbit einst nicht ganz unähnlich war und den Namen Sméagol trug wird in dem neuen Deadelic-Titel immer wieder zwischen verschiedenen Entscheidungen in Dialogen und Story-Abschnitten wählen müssen. Je nachdem könnt ihr dann den vom Ring korrumpierten Gollum dominieren lassen oder den sanfteren Sméagol.

Diese Entscheidungen sollen wiederum die Animationen, Soundscapes, Spielsituationen und Dialoge im Spiel beeinflussen.

So sieht es aus, wenn der etwas haarigere Gollum Entscheidungen im Spiel treffen muss.

© Daedalic

Bei dieser Form des narrativen Gameplays soll allerdings derselbe Ausgang von Gollums Reise wie in der Herr der Ringe-Buchvorlage von J.R.R. Tolkien erreicht werden, nur der Weg zu diesem Punkt kann variieren. Die genannten Auswirkungen sollen demnach das Quellmaterial nicht verändern, sondern lediglich gewisse Effekte bei NPCs oder in der Spielwelt bewirken.

„The Lord of the Rings: Gollum“ wird im Jahr 2021 für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X sowie PC erhältlich sein.