The Last of Us Part I: Naughty Dog bietet umfangreiche Barrierefreiheitsfunktionen

Am 2. September erscheint mit The Last of Us Part I das Remake des ersten Teils der gefeierten Serie von Naughty Dog für die PS5. Dabei handelt es sich schon um die dritte Konsolengeneration, für die der Titel veröffentlicht wird. Für das Remake wurde nahezu das komplette Spiel neu entwickelt, technisch soll es sich mindestens auf dem Niveau des Nachfolgers The Last of Us Part II bewegen.

Um das Spiel möglichst vielen Spieler*innen verfügbar zu machen, wurden außerdem jede Menge Barrierefreiheitsfunktionen hinzugefügt, damit auch Menschen mit Seh- oder Hörschwäche und körperlichen Einschränkungen das Erlebnis genießen können. Auch Schwierigkeitsgrad und Steuerung können umfangreich angepasst werden.

The Last of Us Part I: Viele Barrierefreiheitsfunktionen

In einem Post auf dem PlayStation Blog geht Entwickler Naughty Dog näher auf die Barrierefreiheitsfunktionen in „The Last of Us Part I“ ein. Grundsätzlich orientiert man sich dabei an „The Last of Us Part II“, aber erweitert auch einige der dort gebotenen Möglichkeiten.

Wirklich revolutionär dürften die Audiobeschreibungen für Filmsequenzen sein. Eine Erzählerstimme beschreibt hier in den Zwischensequenzen genau, was zu sehen ist, damit auch blinde oder sehbehinderte Spieler*innen der Geschichte folgen können. Um das Geschehen auf dem Bildschirm eindeutiger zu machen, stehen außerdem verschiedene Anpassungen zur Verfügung. Das HUD kann vergrößert werden, eine Lupe zoomt einzelne heran und es gibt eine speziellen Modus, bei dem die Kontraste hervorgehoben werden.

Auch für taube Menschen bietet Naughty Dog einige Optionen, die das Spiel zugänglicher machen. Dazu gehören natürlich umfangreich anpassbare Untertitel, aber auch besondere HUD-Einstellungen. So könnt ihr euch Töne und deren Quellen auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Durch das haptische Feedback des DualSense sollen außerdem alle Untertitel unterstützt werden. Ihr könnt also die Intensität gesprochener Worte fühlen.

Personen mit körperlichen Einschränkungen dürften sich außerdem über die vielen Steuerungs-Optionen freuen. Sequenzen, in denen eine Taste wiederholt gedrückt oder längere Zeit gehalten werden muss, sind für viele Menschen unspielbar. Daher gibt es hier die Möglichkeit, mit einem einzigen Tastendruck voran zu kommen. Die Steuerung kann darüber hinaus komplett frei angepasst werden, auch die Sticks können vertauscht werden und selbst die einhändige Nutzung ist möglich.

Im Spiel gibt es außerdem Zielhilfen und die Möglichkeit, Rätsel zu überspringen. Der Schwierigkeitsgrad kann angepasst werden, sodass wirklich jeder Spielertyp „The Last of Us Part I“ erleben kann.