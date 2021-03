The Elder Scrolls 6: Fans fürchten, nicht auf der PS5 spielen zu können

Microsoft hat den Kauf von Bethesda abgeschlossen und einige Spiele sollen exklusiv für Xbox und PC erscheinen. Das bereitet Playstation-Besitzern und Fans von The Elder Scrolls Sorgen.

Gehen Playstation-Fans bei The Elder Scrolls 6 leer aus?

Über den Deal sagt Microsofts Phil Spencer:

„Dies ist der nächste Schritt beim Aufbau eines branchenführenden Teams von First-Party-Studios, eine Verpflichtung, die wir gegenüber unserer Xbox-Community haben. Mit der Ergänzung der Bethesda-Kreativteams sollen die Spieler wissen, dass Xbox-Konsolen, PC und Game Pass der beste Ort sein werden, um neue Bethesda-Spiele zu erleben, einschließlich einiger neuer Titel in der Zukunft, die exklusiv für Xbox- und PC-Spieler sein werden.“

Gerade die Aussage, dass einige neue Titel in Zukunft exklusiv für PC und Xbox erscheinen sollen, hat für Diskussionen in der Community gesorgt. Es steht die Befürchtung im Raum, dass damit The Elder Scrolls 6 gemeint sein könnte.

Das Rollenspiel ist noch weit von einem Release entfernt. Es würde dann wohl nur für Xbox Series X/S und natürlich PC kommen. Ein Release auf PS5 ist jetzt nach der Aussage von Phil Spencer unsicher. Es wäre absolut denkbar, dass „TES 6“ zumindest zeitexklusiv für Xbox und PC erscheint.

Auch, was mit dem Rollenspiel „Starfield“ passiert, ist nicht klar. Auch dieses Spiel könnte exklusiv für Xbox Series X/S und PC erscheinen. Allerdings gibt es auch Hoffnung. Denn Phil Spencer spricht von „einigen neuen Titeln“, nicht von allen. Es besteht also die Möglichkeit, dass weiter Spiele von Bethesda für die Playstation veröffentlicht werden.

Es heißt jetzt, abwarten, was Microsoft und Bethesda für die geplanten Spiele und damit auch „The Elder Scrolls 6“ bekannt geben. Zumindest der Zeitreise-Shooter „Deathloop“ wird noch für die PS5 kommen und das sogar zeitexklusiv.