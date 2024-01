T-Pain arbeitet an GTA 6 mit und musste deshalb mit GTA 5 RP aufhören

Zwar liegt der Release von GTA 6 noch ein wenig in der Ferne, wir können uns aber sicher sein, dass in den nächsten Monaten und Jahren immer mehr News rund um den wohl am sehnlichsten erwarteten Titel überhaupt erscheinen werden.

Schon jetzt sorgt zum Beispiel der sogenannte Florida Joker für viel Unterhaltung innerhalb der Community. Doch GTA 6 ist längt ein Massenphänomen, was die Abrufzahlen des ersten Trailers ganz klar beweisen. So wurde das Video bislang schon beinahe 170 Millionen Mal angeschaut.

Sänger T-Pain ist in GTA 6 involviert

Der Sänger und Songwriter T-Pain hat das Glück, gemeinsam mit Rockstar Games an GTA 6 zu arbeiten. Allerdings scheint diese Verpflichtung des neuen Jobs auch eine unbeabsichtigte Konsequenz mit sich zu ziehen.

So bestätigte T-Pain innerhalb eines Livestreams, dass er einen Beitrag zu der lang erwarteten Fortsetzung von Rockstar leistet. Gleichzeitig wurde er von den Verantwortlichen allerdings auch gebeten, dass er mit dem Rollenspiel auf NoPixel aufhört. Dabei handelt es sich um einen beliebten GTA 5-Rollenspielserver, der auf Servern von Drittanbietern läuft.

Anlass der Erklärung von T-Pain zu der Problematik war die Frage eines Fans, weshalb er schon seit längerer Zeit nicht mehr auf dem Server war.

„Ich war früher auf NoPixel, dann habe ich angefangen, an GTA VI zu arbeiten, und sie haben mir gesagt, ich dürfe kein RP mehr machen, weil es irgendwie gegen… sie haben diese ganze Rede gehalten, so nach dem Motto: ‚Was wäre, wenn jemand dein Album nehmen und neu aufnehmen würde, und mehr Leute würden das hören‘, und ich so: ‚Okay, das verstehe ich irgendwie, aber ich hatte eine gute Zeit. Na gut, das ist in Ordnung’“, sagte T-Pain.

Kein GTA 5 RP für T-Pain

Ironischerweise nahm Rockstar kurz darauf das Team Cfx.re als offiziellen Teil von Rockstar Games auf.

Sollte euch der Name nichts sagen, klären wir euch gerne auf: Hinter Cfx.re stehen die größten Rockstar-Roleplay- und -Creator-Communities, FiveM und RedM.

Was genau ist FiveM? Bei FiveM handelt es sich um eine Modifikation zu GTA 5 Online und ermöglicht es Spielern, eigene Multiplayer-Server zu erstellen und anzupassen, auf denen sie das Spiel in einer Vielzahl von benutzerdefinierten Modi und Einstellungen spielen können.

„Dann habe ich angefangen, an dem Spiel mit ihnen zu arbeiten, und dann haben sie sich mit den Leuten zusammengeschlossen, die diesen RP-Kram machen, und ich so: ‚Moment mal, was? Was zur Hölle?… Ihr sagt mir, ich kann das nicht machen, und dann schließt ihr euch mit den Leuten zusammen, die das RP ermöglichen?’“, sagte T-Pain und lachte.

Leider ging T-Pain in dem Stream nicht weiter auf diese durchaus interessante Thematik sein. Wir sind aber in jedem Fall gespannt, wie genau der Sänger in GTA 6 involviert sein wird. Wir müssen uns aber wohl noch etwas in Geduld üben, ehe wir darüber weitere Infos serviert bekommen.

