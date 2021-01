Super Nintendo World: Eröffnung einmal mehr verschoben wegen Corona-Pandemie

Super Nintendo World, der Freizeitpark von den Universal Studios Japan und Nintendo, wird erst später eröffnet. Der Plan sah vor, dass die Pforten ab dem 4. Februar 2020 geöffnet werden, doch das ist jetzt nicht mehr der Fall.

Aufgrund eines Notstands in Osaka, Japan, der mit der Corona-Pandemie zusammenhängt, wird der Freizeitpark erst später öffnen.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die Eröffnung des Parks verschoben wird. Ursprünglich sollte es schon im Sommer 2020 losgehen, bevor die Corona-Pandemie ihr volles Ausmaß zeigte.

Wann eröffnet Super Nintendo World?

Ein neues Eröffnungsdatum gibt es übrigens noch nicht. Wie USJ berichtet, wird der neue Termin irgendwann in der Zukunft bekanntgegeben. Und zwar nachdem sich die Sachlage in Osaka wieder beruhigt hat. Der aktuelle Notstand in Osaka soll erst einmal bis zum 7. Februar 2021 andauern. Danach wird sich zeigen, wie es hier weiter geht.

Im letzten Jahr konnten potenzielle Besucher schon einmal einen umfangreicheren Blick auf die Grundidee des Parks werfen. Bei Super Nintendo World handelt es sich um einen Freizeitpark, der sich voll und ganz an die Nintendo-Welten aus Super Mario anlehnt, während weitere Nintendo-Figuren auftauchen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

