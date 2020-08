Streamerin gibt wegen Hate ihre Sprechrolle in Cyberpunk 2077 auf

Eine Synchronsprecher-Rolle in Cyberpunk 2077 zu bekommen, wünscht sich wohl beinahe jeder, der sich auf das kommende Sci-Fi-Rollenspiel freut. So war auch eine der größten chinesischen Streamerinnen mehr als begeistert über die Möglichkeit einige Zeilen für den neuen CD Projekt RED-Titel einzusprechen. Gesagt, getan.

Doch nun tritt 渗透之C菌 ihre Sprechrolle ab, denn dem Hate, den sie dafür aus ihrer Community erhielt, konnte und wollte sie nicht standhalten.

Was ist passiert? In den chinesischen Social Media wurde etwas kritisiert, das auch schon hierzulande häufig Thema größerer Shitstorms war. Wie bekannt wurde, engagierten die Entwickler für Ingame-Werbung und kleinere Nebenrollen kleinere bis größere Internet-Berühmtheiten als Sprecher, die sich vordergründig nicht durch professionelle Synchronisationserfahrung auszeichneten.

Streamerin lässt ihren Cyberpunk 2077-Auftritt streichen

渗透之C菌 wurde deshalb zu einer der Zielscheiben unzufriedener Fans, die die Professionalität und die Daseinsberechtigung von YouTubern und Streamer in „Cyberpunk 2077“ hinterfragten und kritisierten. Daraufhin ließ sie ihre Voiceline aus dem Spiel entfernen:

„Ich liebe das Spiel, deshalb habe ich ihr Angebot angenommen und meine Aufnahme Anfang 2020 im CDPR UK Studio beendet. Leider habe ich nach der Ankündigung viel Stress aus der Online-Community erhalten, daher habe ich die Rolle gekündigt und CDPR gebeten, meine Voiceline aus dem Spiel zu entfernen.“

NPCs gibt es zur Genüge in Cyberpunk 2077 – und die möchten immerhin vertont sein. © CD Projekt

Auch CD Projekt RED entfernte die Ankündigung wieder von den öffentlichen Kanälen. Hierzu muss gesagt werden, dass die Streamerin nicht das erste mal größere Kritik erhielt. Unter anderem dafür, dass sie eine lesbische Beziehung mit einer anderen YouTuberin führt und eine positive Meinung zu The Last of Us 2 hatte. Gleichzeitig war 渗透之C菌 jedoch selbst bereits für ein gewisses Maß an Online-Drama und Hinterhältigkeiten verantwortlich, die ihre Community scheinbar nicht vergessen hat.

Dennoch dreht sich das Kernproblem wohl um Berühmtheiten in Sprecherrollen bekannter Spiele und darüber wird auch in Deutschland immer wieder diskutiert. Was haltet ihr denn davon? Findet ihr, es ist eine coole Art der Wertschätzung oder soll man so etwas stets den Profis überlassen? Schreibt eure Meinung dazu gerne unterhalb in die Kommentare!