Die gefeierte Mysteryserie Stranger Things der Duffer-Brüder ist derzeit mit der kompletten 4. Staffel auf Netflix zu sehen. Nach einem extralangen Finale mit einem mächtigen Cliffhanger am Ende der neuen Folgen, stellt sich für alle Fans unweigerlich die Frage: Wann und wie geht es in Hawkins weiter?

Wir sagen euch, wann Staffel 5 beim Streaminganbieter zu erwarten ist und wie viele Folgen die finale Staffel voraussichtlich haben wird. Die Serienmacher haben dazu nämlich schon erste Details enthüllt.

Serienmacher bestätigen Episoden-Anzahl für Staffel 5

Da derzeit noch an den Drehbüchern der 5. Staffel gearbeitet wird, sind die ersten Details über den Umfang und Inhalt noch streng geheim. Die Duffer-Brüder haben aber in einem Interview bestätigt, dass die 5. Staffel der Erfolgsserie nicht so lange wie die aktuelle Staffel ausfallen wird.

Demnach sehen die Pläne vor, die Handlung wieder auf 8 Episoden auszulegen, wie bei den früheren Staffeln auch:

„Ich denke, wir streben [für Staffel 5] wieder 8 [Episoden] an. Wir wollen nicht, dass es 13 Stunden werden. Wir streben eher 10 Stunden oder so an. Ich denke, es wird länger als Staffel 1, weil wir einfach so viel zu erledigen haben, aber ich glaube nicht, dass es wieder so lang sein wird wie Staffel 4“, meint Matt Duffer.

Übersicht der Episoden-Anzahl aller Stranger Things-Staffeln

Staffel 1 (2016): 8 Episoden

Staffel 2 (2017): 9 Episoden

Staffel 3 (2019): 8 Episoden

Staffel 4 (2022): 9 Episoden

Staffel 5: 8 Episoden (geplant)

Stranger Things: Wann startet Staffel 5 bei Netflix?

Netflix hat bereits eine 5. Staffel „Stranger Things“ von den Serienmachern bestätigt. Auch dass es die letzte Staffel sein wird, steht seit Beginn von Staffel 4 fest.

Inzwischen haben die Serienmacher bestätigt, dass man mit den Dreharbeiten zur 5. Staffel voraussichtlich noch in diesem Jahr beginnen möchte, spätestens aber im nächsten Jahr. Die Pläne sehen einen Starttermin für Staffel 5 frühestens 2024 vor.

Erste Story-Details zu Stranger Things 5

Nach dem schockierenden Finale der vierten Staffel mit einem mächtigen Cliffhanger ist die Spannung groß: Was dürfen wir im großen Finale der erfolgreichen Mysteryserie erwarten? Über die Handlung wollten die Duffer-Brüdern noch keine konkreten Details verraten, schließlich ist noch alles streng geheim.

Eins steht jedoch vorab fest: Das große Serien-Finale von „Stranger Things“ wird einen Zeitsprung enthalten. Wie umfangreich der ausfallen wird, ist nicht bekannt. Im Hinblick auf die drohende Katastrophe in Hawkins, in dem die düstere Schattenwelt aus Upside Down unaufhaltsam ausbreitet, drängt die Zeit.

Auch brennende Fragen aus dem Finale von Staffel 4 gilt es zu beantworten: Wo ist Vecna und wie stark kehrt er für seine Rache an Eleven zurück? Kann sich Max vollends erholen? Und reichen Elevens Kräfte für den große Showdown am Ende der Serie?

Erste Besetzung zu Stranger Things 5

Am Ende der 4. Staffel gibt es einige Opfer zu beklagen, so dass wir hier einmal zusammenfassen wollen, wer definitiv im großen Finale der Serie dabei sein wird:

Millie Bobby Brown (Eleven)

Finn Wolfhard (Mike)

Noah Schnapp (Will)

Caleb McLaughlin (Lucas)

Gaten Matarazzo (Dustin)

Sadie Sink (Max)

Priah Ferguson (Erica)

Joe Keery (Steve)

Maya Hawke (Robin)

Natalia Dyer (Nancy)

Charlie Heaton (Jonathan)

Eduardo Franco (Argyle)

David Harbour (Jim Hopper)

Winona Ryder (Joyce)

Bret Gelman (Murray)

und natürlich Jamie Campbell-Bower (Henry/Nummer 001/Vecna)

Zudem dürfen sich Fans hoffentlich auch auf eine Romanze zwischen Robin und Vickie (gespielt von Amybeth McNulty) freuen, die am Ende von Staffel 4 sich endlich näher gekommen sind.